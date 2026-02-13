Buscan ajedrecistas juarenses su pase al torneo regional en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Delegación de 15 jugadores competirá por los primeros lugares en la Olimpiada Estatal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegación Juárez de ajedrez partió este viernes rumbo a la ciudad de Chihuahua para participar en la Olimpiada Estatal, donde buscará colocarse entre los primeros lugares y asegurar su pase al torneo regional.

El contingente está conformado por 15 ajedrecistas y dos entrenadores, quienes competirán con el objetivo de ubicarse entre los dos primeros lugares de cada categoría, requisito para avanzar a la siguiente fase. En esta edición, al no realizarse repechaje, se permitió la inclusión de terceros lugares en la etapa estatal, lo que amplía las posibilidades de clasificación.

Entre las competidoras destaca Mia Guzmán, quien confirmó su participación y es considerada una de las favoritas en su categoría.

En la categoría sub 12 varonil participan Rafael Cristóbal Flores Acosta, José Luis Jim González y Alexander Rodríguez Martínez; en sub 12 femenil compiten Alexia Aridai Tovar Rivera, Lía Valentina García Ochoa y Lydia Jazmín Macías Méndez.

En la sub 13-16 varonil representan a Juárez Daniel Hernández Gamboa, Kenneth Damián Alba Ruíz y Cristian Gabriel de los Reyes Balandrán; mientras que en la rama femenil lo hacen Lía Mayte Erives Hernández, Constanza Robles Pineda y Carolina Guerrero Hernández.

Para la categoría sub 17-20 varonil participan Gilberto Ismael Ramírez, Edgar Alexys Leal García y Juan Carlos López Castro; en la femenil competirán Odette Sarai Monreal Hoyos, Sheyla Natalia Juárez Cabral y Laura Daniela Botello Coons.

El torneo regional se celebrará del 12 al 15 de marzo en la ciudad de Chihuahua, en una sede por definir. La delegación fronteriza es considerada una de las más competitivas, por lo que se prevé una presencia destacada en la siguiente etapa del circuito estatal.

