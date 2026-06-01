Busca Kevin “El Baby” Facio apoyo para llegar al campeonato mundial

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El boxeador juarense suma cinco peleas profesionales y busca respaldo para proyectar su carrera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Kevin Alexis “El Baby” Facio Robles, boxeador profesional juarense de 21 años, busca consolidar su carrera deportiva y abrirse paso hacia escenarios de mayor proyección nacional e internacional.

El joven pugilista, acompañado por su padre y entrenador, mantiene como principal objetivo encontrar respaldo de promotores o empresarios que impulsen su desarrollo profesional y le permitan representar a Ciudad Juárez en peleas de mayor nivel.

“Si Dios quiere me veo campeón del mundo, solo necesito un empuje”, expresó el peleador.

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Facio nació en esta frontera el 21 de mayo de 2005 y cerró su etapa amateur como campeón estatal élite en la división de 48 kilogramos, con marca de 28 triunfos y tres derrotas.

En el terreno profesional registra cinco combates, con cuatro victorias por nocaut, resultado que atribuye a una rutina constante de entrenamiento, que incluye sesiones desde las 6:00 de la mañana y carreras de 15 kilómetros los sábados.

Su familia ha sido parte central de su proceso deportivo. Su madre y sus abuelos lo acompañan y motivan en cada pelea, mientras su padre permanece en la esquina como entrenador.

Además del boxeo, Facio combina su preparación con el atletismo, disciplina en la que ha logrado ubicarse entre los primeros lugares de su categoría dentro del Circuito Atlético Pedestre.

Con poder en la izquierda, movilidad de piernas y disciplina física, “El Baby” Facio busca una oportunidad laboral y deportiva que le permita vivir del boxeo y avanzar hacia su meta de convertirse en campeón mundial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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