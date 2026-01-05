Anuncia Xacor Juárez calendario 2026 de carreras off road

Publicidad - LB2 -

La Liga Municipal de Off Road presentó siete competencias que se realizarán entre febrero y diciembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Liga Municipal de Off Road Xacor Juárez dio a conocer su calendario oficial de carreras automovilísticas para la temporada 2026, con el objetivo de que pilotos consolidados y nuevos participantes se preparen para competir por el campeonato en las distintas categorías.

El presidente de la liga, Daniel Ugalde, informó que el serial estará conformado por siete fechas, en las que los equipos buscarán acumular puntos para obtener el campeonato absoluto de cada clase, tras un 2025 que calificó como positivo para el desarrollo del deporte motor en la región.

La temporada arrancará los días 20 y 21 de febrero con la carrera Reto 2026, evento con el que se espera la incorporación de nuevos equipos. Posteriormente, los días 24 y 25 de abril se celebrará la Samalayuca 200, una de las competencias tradicionales del calendario.

El 16 de mayo se llevará a cabo la carrera Queen Race, dedicada a reconocer la participación de las madres corredoras, mientras que los días 26 y 27 de junio se desarrollará La Nocturna, una de las pruebas más atractivas por sus características técnicas y horario.

Para el mes de agosto, el serial incluirá una sede fuera de Ciudad Juárez, con la carrera Casas 250, programada para los días 14 y 15 de agosto en Casas Grandes. Más adelante, los días 16 y 17 de octubre, se correrá la Juárez 300, y el campeonato cerrará con La Tamalera, los días 4 y 5 de diciembre.

Durante la presentación también se recordó a los campeones de la temporada 2025, entre ellos Steven López en Quad Pro, Dylan Chrystopher en Quad Intermedios, Kevin Bon en Quad Novatos, Charly Manson en Cross Pro, Iván Nevárez en Cross Intermedios, Ángel Saavedra en Cross Novatos, José Márquez en Clase 1600, Israel Rendón en Clase 5/1600, Arturo Aranda en Clase 14, Daniel Acosta en Clase UTV, José Ruelas en Clase 10, Jesús Salazar en Clase 12 y Jesús Bernal en Clase 39.

Con este calendario, Xacor Juárez busca fortalecer el automovilismo off road, ampliar la participación de pilotos y consolidar a la región como un referente del deporte motor en el norte del país.

