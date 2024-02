La verdadera historia detrás de “We Are the World” llega a Netflix

Publicidad - LB2 -

El documental “La gran noche del pop” desvela los entresijos de la grabación del himno benéfico “We Are the World”, mostrando sus desafíos y momentos emblemáticos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una noche que marcaría un antes y después en la historia de la música pop, la élite musical se congregó en un estudio de Los Ángeles para grabar “We Are the World”, el sencillo benéfico de 1985 destinado a combatir la hambruna en África. El reciente documental de Netflix, “La gran noche del pop”, ofrece una mirada íntima a esta sesión de grabación, revelando los desafíos y las anécdotas de una jornada llena de talento y humanidad.

- Publicidad - HP1

A través de entrevistas con figuras clave como Lionel Richie, Bruce Springsteen, y Cyndi Lauper, el documental desgrana los momentos más significativos y algunos de los conflictos que surgieron en el proceso. Desde la participación inspiradora de artistas como Bob Dylan y Michael Jackson hasta anécdotas como el retraso causado por las joyas de Lauper, cada detalle contribuye a la narrativa de una noche inolvidable.

Una revelación sorprendente es el desplante de Prince, quien, a pesar de las expectativas, nunca llegó a unirse al proyecto, y la dificultad de Dylan para encontrar su lugar en la canción, necesitando la ayuda de Stevie Wonder para su solo. Estos momentos pintan un cuadro de la complejidad y la belleza de un esfuerzo colaborativo sin precedentes.

El documental no solo celebra el éxito de “We Are the World” como un hito musical, sino también como un símbolo del poder de la colaboración y la solidaridad. La presencia de estrellas del calibre de Ray Charles y la dirección de Quincy Jones fueron fundamentales para unificar a los artistas en torno a una causa común.

La noche se convirtió en un testimonio del poder de la música para trascender diferencias y unir a las personas en torno a un objetivo humanitario. Con imágenes inéditas y relatos directos de los protagonistas, “La gran noche del pop” es un viaje emocional y revelador al corazón de uno de los eventos más significativos de la música pop.