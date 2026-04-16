InicioADN Studio

Los Analistas 161 | ¡BOMBA! Andrea Chávez deja el Senado

ADN Studio

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

- Publicidad - HP1

Se mueve el tablero político en Chihuahua. Andrea Chávez deja el Senado para lanzarse de lleno por la gubernatura… y no es la única.

Mientras tanto, una inversión de mil millones de dólares en inteligencia artificial sacude el norte del país y pone a Ciudad Juárez en el mapa tecnológico global.

En este episodio de Los Analistas:
🔥 Andrea Chávez se lanza… ¿arranque adelantado rumbo a 2027?
🔥 Juárez entra al negocio de la IA con inversión millonaria
🔥 PAN se fractura por estrategia electoral
🔥 Morena presume unidad… pero la competencia interna crece
🔥 Pérez Cuéllar espera reglas… ¿también va por la grande?

Política, poder, dinero… y lo que no te dicen.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Suscríbete, comenta y comparte.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo

¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

TORRE SABATINA | Carlos Yates, Estrena la Presidencia Nacional

 TORRE SABATINA Carlos Yates, estrena la presidencia nacional ...
Juárez / El Paso

Trabaja en Juárez la Gran Brigada de Atención Mental

Su objetivo es unir esfuerzos para que padres de familias y docentes conozcan las...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto