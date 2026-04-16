Los Analistas 161 | ¡BOMBA! Andrea Chávez deja el Senado

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Se mueve el tablero político en Chihuahua. Andrea Chávez deja el Senado para lanzarse de lleno por la gubernatura… y no es la única.
Mientras tanto, una inversión de mil millones de dólares en inteligencia artificial sacude el norte del país y pone a Ciudad Juárez en el mapa tecnológico global.
En este episodio de Los Analistas:
🔥 Andrea Chávez se lanza… ¿arranque adelantado rumbo a 2027?
🔥 Juárez entra al negocio de la IA con inversión millonaria
🔥 PAN se fractura por estrategia electoral
🔥 Morena presume unidad… pero la competencia interna crece
🔥 Pérez Cuéllar espera reglas… ¿también va por la grande?
Política, poder, dinero… y lo que no te dicen.
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