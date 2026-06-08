Analizan regidoras avances de metas e indicadores de dependencias municipales

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La Comisión de Planeación revisó el cumplimiento de objetivos y detectó rezagos vinculados a procesos administrativos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal sostuvieron una reunión de trabajo con personal de la Dirección General de Planeación y Evaluación para revisar el avance de metas, indicadores y proyectos de las distintas dependencias del Gobierno Municipal correspondientes al presente ejercicio administrativo.

La sesión fue encabezada por la coordinadora de la comisión, Gloria Mirazo de la Rosa, quien estuvo acompañada por las regidoras Sandra Marbel Valenzuela Martínez y Sandra García Ramos.

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De acuerdo con la edil, estas revisiones permiten verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos por cada dependencia al inicio del año, así como dar seguimiento a las acciones contempladas dentro del presupuesto aprobado por el Cabildo.

“Estas revisiones permiten dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos por cada dependencia y verificar el avance de las acciones contempladas dentro del presupuesto autorizado”.

Durante el análisis se identificaron algunos rezagos en determinadas áreas municipales, los cuales, según se informó, están relacionados principalmente con procesos administrativos que han requerido más tiempo del previsto para su ejecución.

Entre las dependencias que presentan pendientes se encuentran el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), la Dirección General de Desarrollo Social, el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) y la Dirección de Asentamientos Humanos.

Las áreas señaladas serán convocadas a futuras mesas de trabajo para presentar información detallada sobre el estado que guardan sus proyectos y programas, con el fin de identificar las causas de los retrasos y establecer mecanismos de seguimiento.

Mirazo de la Rosa explicó que el objetivo de estas reuniones es conocer de manera directa las circunstancias que influyen en el cumplimiento de las metas institucionales y fortalecer la coordinación entre las dependencias municipales.

La regidora destacó que, en términos generales, el avance de los programas municipales se mantiene dentro de los parámetros previstos para el presente año y continúa alineado con los objetivos establecidos por la administración.

La Comisión de Planeación continuará realizando ejercicios periódicos de evaluación y seguimiento, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la planeación estratégica, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública municipal.

Finalmente, las integrantes de la comisión señalaron que estas revisiones buscan garantizar que los recursos públicos y los programas municipales se ejecuten conforme a lo programado y en beneficio de la ciudadanía juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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