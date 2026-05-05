Se corona UTCJ campeona nacional en encuentro de universidades tecnológicas

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La institución obtuvo 24 medallas y el primer lugar general en competencia realizada en Nayarit.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) se proclamó campeona nacional en el Primer Encuentro Cultural y Deportivo de las Universidades del Subsistema Tecnológico 2026, tras obtener un total de 24 medallas en distintas disciplinas.

El evento se llevó a cabo del 23 al 26 de abril en Nuevo Nayarit, donde la delegación de los Toros Bravos logró 12 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce, colocándose en el primer lugar del medallero general entre instituciones de todo el país.

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El logro fue celebrado en una ceremonia realizada en el gimnasio universitario, donde estudiantes entregaron los trofeos al rector Óscar Ibáñez Hernández, quien destacó el resultado como parte de los objetivos institucionales.

“Nosotros propusimos ser la universidad tecnológica número uno en México”

El rector subrayó que, además del campeonato, la totalidad de los equipos participantes regresó con medalla, lo que refleja el nivel competitivo y la preparación integral de la comunidad estudiantil.

La disciplina con mayor número de preseas fue atletismo, donde sobresalió Herón Cortez Pérez con tres medallas de oro en pruebas de fondo, además de otros atletas que contribuyeron al medallero en distintas categorías.

También se registraron resultados destacados en taekwondo, así como en disciplinas culturales y de conjunto como declamación, futbol femenil, futbol 7, danza folclórica y softbol.

“Los triunfos son resultado de la dedicación, disciplina y entrega”

El desempeño de la UTCJ consolida su posición como una de las instituciones más competitivas del subsistema tecnológico, con avances tanto en el ámbito académico como en el deportivo y cultural.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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