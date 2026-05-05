Señala Maru Campos trato desigual en caso Chihuahua-Sinaloa tras citatorios de la FGR

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Gobernadora afirma que responderán a requerimientos federales conforme a derecho

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, cuestionó lo que consideró un trato diferenciado en la narrativa pública sobre seguridad, al contrastar el operativo en su estado con la situación del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante atención a medios, la mandataria reiteró su postura sobre el combate al narcotráfico en la entidad y señaló que, mientras en Chihuahua se han realizado acciones contra laboratorios clandestinos, existen críticas hacia su administración.

“A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio (…) y al otro se le defiende a capa y espada”.

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Campos Galván hizo referencia a los recientes señalamientos derivados del operativo en la Sierra de Chihuahua, donde autoridades federales investigan la posible participación de agentes extranjeros, así como el citatorio a cerca de 50 personas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

En ese contexto, la gobernadora indicó que el gobierno estatal atenderá los requerimientos de la autoridad federal conforme a los procedimientos legales establecidos.

“Hay un requerimiento y se va a contestar en los términos que se debe de contestar”.

La titular del Ejecutivo estatal evitó pronunciarse sobre la licencia solicitada por el gobernador de Sinaloa, en medio de las investigaciones abiertas tras señalamientos internacionales.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que una unidad especializada dará seguimiento a los citatorios emitidos por la FGR, en relación con los agentes de la Agencia Estatal de Investigación involucrados en el operativo.

El caso se mantiene bajo investigación federal, en un contexto de tensiones políticas y debate sobre la actuación de autoridades locales y la presencia de actores extranjeros en operativos de seguridad en territorio mexicano.