Recibe catedrática de la UACJ Premio al Mérito Profesional 2022

Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) – La Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México A. C. (FedMVZ) reconoció la trayectoria de la maestra Margarita Edith Peña Pérez, docente adscrita al Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), con la entrega del Premio al Mérito Profesional 2022, por su destacada actividad gremial desde hace 30 años.

“Hemos roto paradigmas y, por lo tanto, hemos dado resultados diferentes. En mi caso, he trabajado en Gobierno Municipal, he estado muy dedicada al trabajo gremial, ya que actualmente tengo dos comisiones: la de legislación y la de bienestar animal en Colegio Estatal. Todo ese trabajo gremial, todas esas posiciones dentro del Gobierno, todas esas candidaturas que mis colegas no son afectos a meterse a trabajo político, administrativo y social, fue lo que me hizo diferente y que en la federación voltearon a ver a Chihuahua, por eso estoy contenta de recibirlo”, dijo la primera coordinadora mujer de la Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista en el periodo 2006-2008.

El galardón se le entregó en el Tradicional Desayuno Conmemorativo del Día del Médico Veterinario Zootecnista, celebrado el 15 de agosto en la Ciudad México.

Se lo debe a la UACJ

Agregó que este premio “mucho tiene que ver la UACJ, en todos los proyectos que he tenido en el Ayuntamiento, porque siempre he jalado a mis alumnos”. Además, mencionó que los trabajos que más satisfacción le proveyó, “fue el haber ocupado el puesto de regidora y la Dirección General de Ecología”.

Durante su función como titular de Ecología, le correspondió “buscar los techos presupuestales para la creación del Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM)”, en el cual se albergan a animales en situaciones críticas, y que surgió el 8 de mayo de 2019 bajo las peticiones de los juarenses para acabar con los elevados índices de animales callejeros.

Actualmente, el RAMM cuenta con el respaldo de alumnos de Veterinaria de la UACJ que prestan su servicio social o realizan sus prácticas profesionales a través de inspecciones, rehabilitación y cirugías para después buscarles un hogar e integrarlos a la sociedad; así como el espacio para fomentar la educación y el trabajo para denunciar toda clase de delitos en contra de los animales.

“También creamos el primer Departamento de Bienestar Animal, que fuimos los pioneros a nivel nacional y fuimos el segundo municipio que cuenta con esta dependencia dentro del gobierno, dedicado a ver por los animales no nada más de la calle, sino de los que han recibido maltrato por sus dueños”, enfatizó la docente especializada en anatomía veterinaria y marcos legales.

Por otra parte, Peña Pérez se concentró en crear organismos dedicados a la educación ambiental para llevar a cabo pláticas, en compañía de sus pupilos, a instituciones de educación básica.

“Mis alumnos y colegas que trabajaban conmigo en la Dirección íbamos a las escuelas, desde guarderías hasta secundarias, a decirles: los animales no se maltratan, se cuidan. Los animales, hasta la Biblia lo dice, están aquí para ayudarnos a nosotros lo humanos”.

Juárez, la primera ciudad en el país en judicializar los casos de maltrato animal

Gracias a la doctora Peña Pérez, la segunda mujer en obtener el Premio al Mérito Profesional 2022, durante su gestión como funcionaria pública logró que Juárez fuera la primera ciudad en el país que judicializa los casos de maltrato animal. “Eso nunca se había hecho, porque dejamos a Juárez en el primer lugar de casos judicializados; nueve casos que fueron sancionados por un juez, y cuatro casos los atendió la Fiscalía General del Estado (FGE)”.

Señaló que con estos avances se obtiene la salud pública, la salud y bienestar animal y el comportamiento para quienes los conservan. “Creo que esto fue lo que llamó la atención de la Federación para otorgarme el premio. Además, me sentí orgullosa, porque estaba entre los grandes investigadores de la UNAM, que fueron mis mentores de formación en diversas capacitaciones”.

“A todos mis alumnos, lo único que les digo que lo que crean muy difícil, lo intenten y se puede lograr, y lo que sea imposible, de perdida, digamos: le hice la lucha”, reflexionó.