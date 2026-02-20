Presenta UTCJ plan estratégico para transformar modelo económico de Juárez

Publicidad - LB2 -

Proponen 10 iniciativas para convertir a la frontera en referente de innovación y valor agregado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) presentó el documento “WTF (What to Foresee) con Juárez, ¿Qué sigue para Juárez?”, un estudio que plantea 10 propuestas estratégicas orientadas a transformar el modelo económico y social de la frontera.

La exposición se realizó en el Salón Tesla del Technology Hub, con la participación de autoridades estatales, representantes académicos y del sector consular, así como organismos empresariales.

El rector de la UTCJ, Óscar Ibáñez Hernández, explicó que el proyecto se estructura en tres ejes: articulación institucional, impulso a la innovación y talento especializado, e inversión en infraestructura, con el objetivo de replantear el papel de Juárez en el contexto económico global.

“Este análisis incorpora las claves del éxito que le han permitido a otras urbes internacionales desarrollarse y propone actividades que refuerzan esos factores para que Juárez también sea exitoso”, señaló.

Ibáñez sostuvo que la frontera enfrenta una coyuntura internacional que exige evolucionar tras décadas de mantener un esquema basado principalmente en manufactura de bajo costo. Añadió que el propósito es ofrecer una guía para que los tomadores de decisiones impulsen la transición hacia un modelo centrado en innovación y generación de valor.

“En tiempos de incertidumbre, lo peor que puede ser es que no sepamos a dónde vamos. Porque entonces, otros van a tomar las decisiones por nosotros”, afirmó.

El documento fue desarrollado por un grupo de investigadores de la UTCJ bajo un enfoque de investigación-acción, con diseño cualitativo y transdisciplinario. De acuerdo con el coordinador del proyecto, Andrés Morales Arreola, el trabajo se nutrió de mesas de diálogo con especialistas nacionales e internacionales en el marco del ciclo “Juárez POV: diálogos para una frontera competitiva”.

Durante la presentación, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, destacó que la competitividad de Ciudad Juárez ya no puede sustentarse únicamente en bajos costos, por lo que consideró fundamental fortalecer la coordinación entre academia, sector privado y autoridades para atraer inversiones de mayor especialización.

Por su parte, el presidente del Consejo de Desarrollo Económico Regional (CODER), Julián Pedroza Cervantes, calificó el documento como un ejercicio estratégico relevante en un entorno global complejo, al considerar que aporta elementos para fortalecer la resiliencia económica de la frontera.

El planteamiento de la UTCJ se suma a los debates locales sobre la necesidad de diversificar la economía juarense y consolidar un ecosistema de innovación que permita elevar la competitividad regional en el mediano y largo plazo.

