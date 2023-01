Libro escrito por catedrático del ICSA obtiene reconocimiento internacional

Frontera Creadora, Ciudad Juárez como dramaturgia, del Dr. Carlos Urani Montiel Contreras, se lleva el Southwest Book Award 2022



Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) – El libro Frontera Creadora, Ciudad Juárez como dramaturgia, de la autoría del Dr. Carlos Urani Montiel Contreras, profesor investigador adscrito al Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) y en coautoría con Amalia Rodríguez Isaís, estudiante del Doctorado en Estudios Urbanos en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), fue acreedor del Southwest Book Award 2022, que otorga cada año la Asociación Regional de Bibliotecarios Fronterizos de Estados Unidos.

A lo largo de 156 páginas divididas en tres capítulos, este ejemplar retrata las teatralidades religiosas y populares, la migración y el feminicidio, como manifestaciones que ocurren en las calles de esta urbe y que inspiran a las compañías y dramaturgos profesionales para hacer sus obras.

El primer capítulo el escritor, quien también fue reconocido con el premio Guillermo Rousset Banda en 2019, lo dedica a las teatralidades religiosas y populares, una de ellas manifestadas a través de los matachines que danzan en honor a San Lorenzo, santo patrono de Ciudad Juárez.

“Es admirable ver a esas personas hasta dos horas bajo el sol danzando, movidas por la fe y la devoción. Muchos actores quisieran tener esa fuerza para realizar sus performances o actuaciones en un teatro”.

El segundo capítulo retrata el drama del migrante. De hecho, el tema lo inspiró para la portada, que destaca una fotografía del acto “Abrazos, no muros”, un evento que se realiza cada año en el borde del río Bravo y que, a decir del entrevistado, está salpicado de teatralidad.

“Están las familias, está la Border Patrol, la Guardia Nacional y el momento cumbre que son estos tres o cinco minutos, depende de cómo estén las autoridades, que dejan que las familias se abracen. La compañía Telón de Arena tiene una obra que se llama A la orilla del río, que recupera esa ceremonia y que al final termina con unos abrazos, cuando el elenco baja del escenario, rompe la cuarta pared y simulan hacer esta ceremonia con los espectadores”.

El tercer capítulo lo tituló El silencio que el cuerpo de todas quiebra, en el que visibiliza el fenómeno del feminicidio.

Al respecto, cita la obra Justicia negada, de la inspiración de la directora de escena, actriz, dramaturga, productora y gestora cultural, la juarense Perla de la Rosa.

“En ella (la obra), los personajes son las mismas madres que demandaron a Ciudad Juárez, entonces viene una parte de la Corte Interamericana donde la sentencia fue en contra, no solo de esta urbe a nivel municipal, sino también estatal y nacional. Parte de esa obra lo que busca es dejar memoria de eso, pero también de ser un aliciente, una prevención, porque lo importante de la sentencia no solo era sólo decir ‘bueno, ustedes son culpables, tienen que reparar’, sino también prevenir, y el teatro es un foro de denuncia, de consuelo y de generar empatía. El teatro cataliza ciertas emociones que buscan que estos actos no sigan sucediendo”.

Frontera Creadora; Ciudad Juárez como dramaturgia, que recibió una Mención honorífica en la categoría de Ciencias Sociales en el Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2020, es para todo público y se encuentra a la venta en la Librería Universitaria y en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, a un costo de 150 pesos.

