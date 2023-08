La UACJ da la bienvenida a sus nuevos profesores

Publicidad - LB2 -

47 educadores se integran a esta comunidad universitaria.



Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) – Autoridades académicas encabezadas por el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el maestro Juan Ignacio Camargo Nassar, dieron la bienvenida este 18 de agosto a los nuevos Profesores de Tiempo Completo (PTC) y de Medio Tiempo (PMT) que inician su trabajo formativo a partir de este semestre.

- Publicidad - HP1

Durante el evento, el cual tuvo lugar en el Aula Magna de rectoría de esta Universidad, el maestro Camargo Nassar dirigió unas palabras a quienes se registraron en la Convocatoria 2023-1 del Concurso Interno de Oposición para el Ingreso como PTC y PMT, coordinada por la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional.

“Es un gran paso el que ustedes han dado en este camino y desde este momento ustedes asumen diversos compromisos, diversas tareas que antes no las tenían contempladas; entiendo que han sido maestros por honorarios en esta institución y han hecho un gran privilegio: el ser maestros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”, dijo la máxima autoridad de esta institución al compartirles las principales metas de la UACJ en los últimos años.

Exhortó a la reciente planta académica a que ayuden a lograr los objetivos fundamentales de la Universidad.

“Las cosas en la Universidad no han estado fáciles. En esta administración nos ha tocado sortear una nueva política en materia de educación superior y pues al estar acostumbrados a una dinámica se vuelve un poco más complejo el acceder a unos programas de apoyo”, destacó.

Manifestó que al personal docente se le ha limitado la posibilidad de acceder a recursos para publicaciones e investigaciones, lo que representa algo complejo, pero aún así “se ha podido avanzar en infraestructura, equipamiento y en aumentar la matrícula”.

Para este periodo son 47 educadores los que se integran a la comunidad universitaria; 24 de Tiempo Completo y 23 de Medio Tiempo.

Las 47 plazas serán distribuidas en los campus norte y divisiones multidisciplinarias de esta casa de estudios.

Por su parte, el maestro Eligio Valera González, quien pertenece a la especialidad en Periodoncia del departamento de Estomatología del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), se mostró emocionado al ser parte de la convocatoria de los PTC.

“Estoy contento de que la Universidad tome esta mejora en los cuerpos académicos, y pues yo me siento muy a gusto de haber sido seleccionado. En ciertos momentos e incertidumbres se convierte en algo complejo el cumplir con los requisitos, porque a veces no cuadran y me siento satisfecho de haberlos cumplido para la convocatoria”, reflexionó el también Cirujano Dentista.

En la ceremonia de bienvenida se contó con la presencia del maestro Juan Ignacio Camargo Nassar, rector de la UACJ; el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, secretario general de la UACJ; la maestra María Esther Mears Delgado, directora general de Planeación y Desarrollo Institucional; la maestra María Guadalupe Gaytán Aguirre, directora del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte; el doctor Salvador David Nava Martínez, director del Instituto de Ciencias Biomédicas; el maestro Santos Alonso Morales, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración; el doctor Juan Francisco Hernández Paz, director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, así como jefes de las divisiones multidisciplinarias y de departamento.

Redacción ADN / Especiales ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.