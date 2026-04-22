Gana equipo de drones de UTCJ torneo nacional de robótica en Puebla

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Estudiantes juarenses superan a instituciones como la UNAM y el Tec de Monterrey en su primera participación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El equipo de drones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) obtuvo el primer lugar en la categoría de Drones Autónomos en el Torneo Mexicano de Robótica, realizado en Puebla, consolidando su debut con un resultado destacado a nivel nacional.

El representativo chihuahuense logró imponerse a universidades con amplia trayectoria en la competencia, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (campus Monterrey).

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De acuerdo con el director de las carreras de Mecatrónica y Energías Renovables, José Luis Peinado, el torneo reunió entre 18 y 20 equipos en una competencia abierta, lo que elevó el nivel técnico de las pruebas.

“Es un triunfo muy importante porque es la primera ocasión que asistimos y obtuvimos el primer lugar sobre universidades de prestigio que llevan de 6 a 8 años participando”, destacó.

El equipo está conformado por alrededor de 20 estudiantes y su desempeño responde a una colaboración interdisciplinaria entre las áreas de Mecatrónica y Desarrollo de Software, encargadas del diseño estructural y la programación de los drones, respectivamente.

Este resultado se suma a otros logros recientes de la UTCJ, que ya acumula dos clasificaciones al Mundial de Robótica en Corea del Sur, tras obtener resultados destacados en competencias realizadas en distintas ciudades del país.

El triunfo posiciona a la institución juarense como un referente emergente en el desarrollo de tecnología aplicada y competencias de robótica a nivel nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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