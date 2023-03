Analizan evolución de Reforma Laboral de 2019 y el papel de los sindicatos

Publicidad - LB3 -

El ICSA fue sede del foro Hacia la consolidación del Nuevo Modelo de Justicia Laboral; avances y desafíos.



Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) – Hoy por la mañana, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) aglutinó tanto a líderes sindicales, como empleadores, abogados, estudiantes de Derecho y de otras carreras afines, como parte del foro Hacia la consolidación del Nuevo Modelo de Justicia Laboral; avances y desafíos.

El Lic. Alfredo Domínguez, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, expuso que la importancia de este encuentro es tratar temas como el diálogo social que debe existir entre las autoridades y los actores del mundo del trabajo, sobre todo de cara a la Reforma Laboral aprobada el 1 de mayo de 2019, que hoy significa una oportunidad para analizar sus avances y los hechos tangibles que se tienen actualmente en el ecosistema laboral; cambios que se perciben desde el punto de vista del sector obrero, patrones, la academia y de las propias autoridades.

“Pero también cuáles son los retos que tenemos enfrente, qué falta por hacer, cuáles son las áreas de oportunidad para ir mejorando los trámites y procedimientos y poder hacer cada vez más ágiles todos los trámites que tienen hoy enfrente los sindicatos y empleadores para cumplir con las reglas del nuevo modelo laboral que se centra en la democracia sindical, la representatividad de las organizaciones sindicales y en la negociación colectiva”.

- Publicidad - HP1

El evento inició a las 09:00 horas con el protocolo inaugural, para dar paso a tres mesas de trabajo; Mesa 1: Derechos colectivos de las personas trabajadoras y su ejercicio; Mesa 2: Cumplimiento laboral y nuevos procesos de democracia sindical en el marco del T-MEC; Mesa 3: Procesos democráticos del Nuevo Modelo Laboral.

“Vamos a dar cuenta en este foro, digamos plural, autoridades, incluso juzgadores, líderes sindicales y representantes empresariales de cómo estamos viendo estos avances, en qué hemos visto que hay resultados positivos, en dónde los estamos viendo y qué nos hace falta hacer todavía, para darle un empujoncito y tomar medidas y acciones necesarias para hacer cada vez más accesibles los procedimientos para que los trabajadores puedan ejercer su voto personal, libre, secreto y directo para elegir a sus dirigentes, aprobar sus contratos colectivos, legitimarlos, así como registrar sus convenios de revisión salarial y contractual”.

A este evento, que tuvo una duración de 4 horas y media (de las 9:00 a las 13:30 horas) en el edificio X del ICSA asistieron el Lic. Alfredo Domínguez Marrufo, director general del centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; el Mtro. Diódoro José Siller Arguello, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua; el Mtro. Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales / Encargado de la Unidad para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral STPS; Mtro. Pablo Solorio, Agregado laboral Principal de la Embajada de EUA; Mtro. Fausto Fortunato Barraza Arvizu, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua; Lic. Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez; Mtra. Luz Elva Velo Sáenz, presidenta de la Junta Especial No. 55 de la JFCA y el Mtro. Gerardo González Rentería, representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

¿Porque es importante asistir a estos foros, sobre todo aquí en esta ciudad, una frontera industrializada?

“Pues es que vemos que todavía la reforma laboral no se conoce. Si tú no conoces tus derechos, no los vas a poder ejercer, vas a seguir siendo presa de líderes sindicales venales, porque no tienes representatividad y como empresario vas a ser todavía víctima de la extorsión que te pueden hacer los seudo-líderes de los sindicatos. Lo importante es que sepas que ya no puedes ser emplazado a huelga o no te pueden amenazar con que ‘te voy a hacer una huelga porque yo tengo a los trabajadores’, sino que hoy necesitas acreditar que tienes representatividad por parte de una autoridad laboral.

El foro Hacia la consolidación del Nuevo Modelo de Justicia Laboral; avances y desafíos fue transmitido en vivo y puede consultarlo en la siguiente liga: https://fb.watch/jtBC2gt2sy/

Redacción ADN / Especiales ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.