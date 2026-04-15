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Proyectarán filme juarense “Lepes” en el Centro Cultural Paso del Norte

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POR Redacción ADN / Agencias
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La función gratuita se realizará este 18 de abril en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura invitó a la comunidad a la proyección del filme juarense “Lepes”, una producción local que será exhibida el próximo sábado 18 de abril a las 18:00 horas en el Teatro “Víctor Hugo Rascón Banda”, del Centro Cultural Paso del Norte.

La película, dirigida por Rayell Abad Guangorena, ha destacado en el circuito internacional tras obtener el premio a Mejor Largometraje Narrativo en el Festival Internacional de Cine de Las Cruces, Nuevo México, además de contar con financiamiento del programa de estímulos fiscales “Eká”.

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“Lepes” narra la historia de Pedro, un niño que encuentra en una funeraria un espacio de compañía, aprendizaje y refugio emocional, en una trama que explora temas de soledad y vínculos humanos.

La producción inició su recorrido en el Festival Internacional de Cine Guanajuato y posteriormente ha sido proyectada en diversos festivales internacionales en países como Colombia, Chile, España, India y Estados Unidos, consolidando su presencia en el cine independiente.

El acceso a la función será gratuito mediante registro previo, como parte de las acciones para promover el cine local y acercar propuestas culturales a la ciudadanía.

La Secretaría de Cultura reiteró la invitación a las y los juarenses a participar en este tipo de actividades, orientadas a fortalecer la oferta cultural en la región fronteriza.

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