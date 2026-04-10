Presenta IPACULT obra “El perdido de sí mismo” en Festival del Siglo de Oro

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Función gratuita se realizará este viernes en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del Festival Internacional de Drama Español del Siglo de Oro, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) presentará este viernes la obra “El perdido de sí mismo”, a cargo de la compañía Ráfaga Teatro.

La función se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez, con acceso gratuito para el público, como parte de la programación cultural del festival.

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La puesta en escena, dirigida por Quy Lan Lachino, plantea un diálogo entre el teatro clásico español y la identidad mexicana, retomando elementos de autores como Lope de Rueda y Calderón de la Barca.

La historia se desarrolla en el contexto de la Revolución Mexicana, donde un personaje que pierde la memoria inicia un proceso de reconstrucción personal al asumir distintas identidades, abordando temas como memoria, origen e identidad.

El montaje destaca por su propuesta de teatro gestual y expresionista, con influencias del muralismo mexicano y el corrido revolucionario, lo que permite una conexión más cercana con el público.

Este proyecto forma parte de una iniciativa que busca acercar el teatro profesional a diversos sectores de la población, especialmente a quienes no tienen acceso constante a este tipo de expresiones artísticas.

La producción contó con el respaldo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales en el periodo 2022-2024, consolidándose como una propuesta que promueve el teatro popular como herramienta de reflexión social.

Con esta presentación, el IPACULT refuerza la oferta cultural en la ciudad, en el marco de un festival que busca fortalecer el acceso al arte y la identidad cultural en la frontera.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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