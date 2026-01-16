Invita Estado a disfrutar la obra “Nuestro hilo rojo” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La puesta en escena se presentará el 31 de enero en el Teatro Gracia Pasquel con dos funciones y descuentos para sectores prioritarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado extendió una invitación a la comunidad juarense para asistir a la obra teatral “Nuestro hilo rojo”, que se presentará el sábado 31 de enero en el Teatro Gracia Pasquel, ubicado en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La actividad forma parte de las acciones de la Secretaría de Cultura para ampliar la oferta artística y fortalecer el acceso a espacios profesionales mediante el programa Red de Teatros, enfocado en atender la demanda de la comunidad creadora y acercar propuestas escénicas al público local.

- Publicidad - HP1

Durante la presentación, la subsecretaria de Cultura, Brenda Rodríguez, destacó que la apertura de la infraestructura cultural permite el desarrollo y la difusión de proyectos artísticos locales y regionales.

“Con el programa Red de Teatros se han abierto los espacios de infraestructura cultural para atender la demanda de la comunidad artística y permitir que las compañías creadoras accedan a escenarios profesionales”.

La obra está inspirada en la leyenda japonesa del hilo rojo del destino y narra la historia de “Él” y “Ella”, dos mejores amigos que atraviesan los altibajos de una relación marcada por diferencias, dudas y emociones profundas, en un relato que invita a reflexionar sobre el amor, la amistad y los lazos invisibles que unen a las personas.

Se ofrecerán dos funciones el mismo día: la primera a las 17:00 horas, protagonizada por Fabiola Méndez y David Hernández, y la segunda a las 19:00 horas, con las actuaciones de Frida Araujo y Ramiro Varela.

El costo del boleto es de 150 pesos para el público en general, con un descuento del 30 por ciento para estudiantes, niñas y niños menores de 12 años, personas con discapacidad y personas adultas mayores, el cual se aplicará directamente en taquilla.

La venta de boletos se realizará el día del evento en la taquilla del teatro, en un horario de 14:00 a 19:30 horas, y de manera anticipada vía WhatsApp al número 656 168 09 54, informó la dependencia estatal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.