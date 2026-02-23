Invita Estado a disfrutar la obra “El Deseo” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La puesta en escena se presentará el 28 de febrero en el Teatro Gracia Pasquel de la UACJ.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Cultura en la Zona Norte, invitó a la comunidad juarense a asistir a la obra teatral “El Deseo”, que se presentará el próximo sábado 28 de febrero a las 19:00 horas en el Teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La puesta en escena, escrita por el dramaturgo chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda, se realizará en coordinación con Timbre Producciones y Scenaeoo Producciones, como parte de la oferta cultural impulsada en la frontera.

La subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, Brenda Rodríguez, señaló que la presentación permite mantener vigente la obra del autor en los escenarios del estado, además de fortalecer la diversidad artística y consolidar a Ciudad Juárez como un referente cultural regional.

Por su parte, Daniela Enríquez, directora de Timbre Producciones, explicó que la historia retrata la relación de una pareja que enfrenta un amor imposible entre dos culturas opuestas, marcadas por sus raíces y diferencias económicas.

La producción, basada en un acontecimiento real, aborda temas como el amor, la represión, el deseo y las tensiones culturales, e incorpora un discurso político en su narrativa. Se informó que la clasificación es D, por lo que está dirigida a personas mayores de 18 años.

El costo de recuperación es de 250 pesos y los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma digital habilitada para el evento.

