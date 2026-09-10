Estrena Telón de Arena “Moby Poeta Ballena” en Ciudad Juárez

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La obra de Enrique Olmos de Ita, dirigida por César Cabrera, se presentará del 11 de septiembre al 4 de octubre en el Centro Cultural Telón de Arena.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Cultural Telón de Arena estrenará este viernes 11 de septiembre “Moby Poeta Ballena”, obra escrita por Enrique Olmos de Ita y dirigida por César Cabrera Sánchez, que propone una reflexión sobre la vocación, los sueños y las exigencias de la vida adulta.

La temporada permanecerá en cartelera del 11 de septiembre al 4 de octubre, con funciones a las 7:00 de la tarde, como parte de la programación teatral del recinto juarense.

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La dramaturgia toma como punto de partida la novela Moby Dick, de Herman Melville, para construir una historia contemporánea sobre el conflicto entre las aspiraciones personales y las condiciones cotidianas que pueden dificultar su realización.

La historia sigue a German Méndez, un joven que enfrenta incertidumbre sobre su futuro profesional, y a Mayra, una mujer encargada de un establecimiento que intenta desmontar sus expectativas para convencerlo de ajustarse a una visión más pragmática de la vida.

“Es una obra que le habla directamente a cualquiera que haya tenido que elegir entre sus pasiones y la supervivencia diaria. Un homenaje a los soñadores que se niegan a ser tragados por la rutina”, señala la producción.

El elenco está integrado por Melanie Marie como Mayra a los 18 años, Karla Giselle como Mayra a los 38 y Kalel Arellano en el papel de German.

La puesta en escena cuenta con musicalización de Cecilia Sapién; diseño y realización de vestuario de Estefanía Villa; diseño de escenografía e iluminación de César Cabrera Sánchez, y construcción y montaje de Paúl Velázquez. Marco Pearson participa como asistente de dirección y Gizéh Beltrán del Río como asistente de producción.

“Moby Poeta Ballena” es una producción de Telón de Arena realizada con apoyo del Programa México en Escena del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

En las labores administrativas y de difusión participan David Olivas, Laura Enríquez, Ericka Flores, Rubén Ríos, Jorge Rodallegas, Liliana Álvarez y Yessika Korina Enríquez Romero, como parte del equipo responsable de la temporada.

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