Estrena Telón de Arena “Moby Poeta Ballena” en Ciudad Juárez

La obra de Enrique Olmos de Ita, dirigida por César Cabrera, se presentará del 11 de septiembre al 4 de octubre en el Centro Cultural Telón de Arena.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Centro Cultural Telón de Arena estrenará este viernes 11 de septiembre “Moby Poeta Ballena”, obra escrita por Enrique Olmos de Ita y dirigida por César Cabrera Sánchez, que propone una reflexión sobre la vocación, los sueños y las exigencias de la vida adulta.
La temporada permanecerá en cartelera del 11 de septiembre al 4 de octubre, con funciones a las 7:00 de la tarde, como parte de la programación teatral del recinto juarense.
La dramaturgia toma como punto de partida la novela Moby Dick, de Herman Melville, para construir una historia contemporánea sobre el conflicto entre las aspiraciones personales y las condiciones cotidianas que pueden dificultar su realización.
La historia sigue a German Méndez, un joven que enfrenta incertidumbre sobre su futuro profesional, y a Mayra, una mujer encargada de un establecimiento que intenta desmontar sus expectativas para convencerlo de ajustarse a una visión más pragmática de la vida.
“Es una obra que le habla directamente a cualquiera que haya tenido que elegir entre sus pasiones y la supervivencia diaria. Un homenaje a los soñadores que se niegan a ser tragados por la rutina”, señala la producción.
El elenco está integrado por Melanie Marie como Mayra a los 18 años, Karla Giselle como Mayra a los 38 y Kalel Arellano en el papel de German.
La puesta en escena cuenta con musicalización de Cecilia Sapién; diseño y realización de vestuario de Estefanía Villa; diseño de escenografía e iluminación de César Cabrera Sánchez, y construcción y montaje de Paúl Velázquez. Marco Pearson participa como asistente de dirección y Gizéh Beltrán del Río como asistente de producción.
“Moby Poeta Ballena” es una producción de Telón de Arena realizada con apoyo del Programa México en Escena del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.
En las labores administrativas y de difusión participan David Olivas, Laura Enríquez, Ericka Flores, Rubén Ríos, Jorge Rodallegas, Liliana Álvarez y Yessika Korina Enríquez Romero, como parte del equipo responsable de la temporada.
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