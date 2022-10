Primera mujer nativa americana en el espacio asombrada por la Madre Tierra

La astronauta de la NASA Nicole Mann dijo desde la Estación Espacial Internacional que ha recibido muchas oraciones y bendiciones de su familia y comunidad tribal.

Estados Unidos (VOA) –La primera mujer nativa americana en el espacio dijo el miércoles que está abrumada por la belleza y la delicadeza de la Madre Tierra y que está canalizando «energía positiva» a medida que avanza su misión de cinco meses.

La astronauta de la NASA Nicole Mann dijo desde la Estación Espacial Internacional que ha recibido muchas oraciones y bendiciones de su familia y comunidad tribal. Es miembro de las tribus indias Wailacki de Round Valley en el norte de California.

Mann mostró el atrapasueños que llevó consigo, un regalo de infancia de su madre que siempre ha querido. El pequeño aro tradicional palmeado con plumas se usa para ofrecer protección, y dijo que le ha dado fuerza en tiempos difíciles. Años antes de unirse a la NASA en 2013, participó en combates en Irak para los marines.

«Es la fortaleza de saber que tengo el apoyo de mi familia y comunidad en casa y que cuando las cosas son difíciles o se ponen difíciles o me siento agotado o frustrado, esa fortaleza es algo a lo que recurriré para continuar. hacia una misión exitosa», dijo Mann a The Associated Press, que recopiló preguntas de miembros y medios tribales de todo el país.

Mann dijo que siempre ha seguido los consejos de su madre sobre la importancia de la energía positiva, especialmente el día del lanzamiento.

«Quizás para algunas personas es difícil de entender porque no es realmente tangible», dijo. «Pero esa energía positiva es muy importante, y puedes controlar esa energía, y ayuda a controlar tu actitud».

Mann, de 45 años, coronel de la Marina y piloto de pruebas que nació en Petaluma, California, dijo que es importante reconocer que hay todo tipo de personas a bordo de la estación espacial. Actualmente es el hogar de tres estadounidenses, tres rusos y un astronauta japonés.

«Lo que eso hace es simplemente resaltar nuestra diversidad y lo increíble que es cuando nos unimos como especie humana, las cosas maravillosas que podemos hacer y que podemos lograr», dijo.

Aunque fascinada con las estrellas y el espacio cuando era niña, Mann dijo que no entendía quiénes se convertían en astronautas ni qué hacían.

«Desafortunadamente, en mi mente en ese momento, no estaba en el ámbito de las posibilidades», dijo.

Ahora, está contemplando las vistas panorámicas de la Tierra desde 260 millas (420 kilómetros) de altura y espera ver las constelaciones mientras anima a los jóvenes a seguir sus sueños.

En cuanto a la descripción de la Tierra desde el espacio, «las emociones son absolutamente abrumadoras», dijo. “Es una escena increíble de color, de nubes y de tierra, y es difícil no estar todo el día en la cúpula (mirador) y solo ver nuestro planeta Tierra y lo hermoso que es, y lo delicado y frágil que es contra el más negro. de negro que jamás haya visto, espacio, en el fondo».

Mann entró en órbita con SpaceX el 5 de octubre. Estará allí hasta marzo. Ella y su esposo, un piloto de combate retirado de la Marina, tienen un hijo de 10 años en Houston.

El primer nativo americano en el espacio, en 2002, fue el ahora retirado astronauta John Herrington de Chickasaw Nation.

