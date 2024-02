Llevará Xbox 4 de sus Juegos a Otras Consolas

Publicidad - LB2 -

Xbox confirma la llegada de cuatro de sus juegos a consolas más populares, manteniendo exclusivas como Starfield e Indiana Jones. Exploramos el impacto de esta estrategia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un giro inesperado para la industria del gaming, Xbox ha decidido cruzar las fronteras de su propia consola para llevar algunos de sus juegos a plataformas competidoras, un movimiento que señala un cambio en la dinámica de cómo Microsoft pretende aumentar su presencia y rentabilidad en el mercado de videojuegos. En una reciente edición del Official Xbox Podcast, Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, anunció que cuatro juegos de Xbox, que ya han cumplido al menos un año en Xbox y PC, se preparan para debutar en “las otras consolas”, insinuando así su llegada a PlayStation 5 y Nintendo Switch.

Este anuncio viene en un momento en el que las cifras de ventas muestran que las consolas PlayStation 5 y Nintendo Switch superan ampliamente en base instalada a las Xbox Series X/S. Con 54.8 millones de PS5s y casi 140 millones de Switches en el mercado, frente a los 27 millones de unidades combinadas de Xbox Series X/S, la estrategia de Microsoft busca aprovechar estos números para ampliar el alcance de sus títulos.

Contrario a rumores anteriores, títulos muy anticipados como Starfield e Indiana Jones and the Great Circle se mantendrán como exclusivas de Xbox por ahora. Sin embargo, Spencer confirmó que entre los juegos que sí cruzarán la barrera están aquellos impulsados por la comunidad y nuevas franquicias que han alcanzado su potencial máximo en Xbox y PC, además de juegos menores que no fueron concebidos inicialmente como exclusivos de plataforma. Esta decisión no solo busca aumentar el valor comercial de estos juegos, sino también permitir inversiones en futuras iteraciones o nuevos proyectos dentro del portafolio de Microsoft.

Spencer fue claro en señalar que esta iniciativa de portar juegos a otras plataformas se limitará inicialmente a estos cuatro títulos, instando a los jugadores de otras consolas a no esperar que todos los juegos de Xbox lleguen a sus sistemas. Aún así, esta movida representa un paso hacia una filosofía más inclusiva de Xbox, que busca hacer sus juegos accesibles desde cualquier lugar, incluyendo el juego en la nube, y ahora, otras consolas.

La postura de Xbox sobre la exclusividad no ha cambiado fundamentalmente, según un post en Xbox Wire. La marca sigue comprometida con ofrecer sus juegos de primera parte en Game Pass desde el día de su lanzamiento, manteniendo el servicio exclusivo para las consolas Xbox. Aun así, líderes como Matt Booty y Sarah Bond reafirman el compromiso de Microsoft con el hardware de consola, anticipando novedades para las próximas fiestas y el desarrollo de la próxima generación de Xbox, prometiendo el mayor salto técnico visto en una generación de hardware.

Este cambio en la estrategia de Xbox llega después de la adquisición de Activision Blizzard por $68.7 mil millones, marcando un periodo de transición y reestructuración en Microsoft Gaming. La compañía busca hacer su división de juegos más rentable, y llevar juegos a nuevas audiencias en otras plataformas parece ser un enfoque saludable hacia ese objetivo, incluso si eso significa desviar a algunos leales de Xbox hacia otras marcas.