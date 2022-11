Incierto futuro del metaverso tras despidos masivos en Meta

La compañía matriz de importantes plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp busca trasladar una mayor parte de sus recursos a proyectos como el metaverso y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Estados Unidos (VOA) –Un “sombrío futuro” le esperaría a Meta en los próximos meses tras el despido masivo de 11.000 empleados, que reveló problemas de capital en el gigante tecnológico y la llevarán a meses de reestructuración, según expertos en tecnología.

“Meta se encuentra en medio de una crisis de identidad. La empresa tiene un pie en una apuesta arriesgada del metaverso a largo plazo y otro pie que no logra competir con TikTok. Ninguno de los dos es un buen augurio para Meta en el corto plazo y las medidas de reducción de costos más severas fueron inevitables a medida que la compañía intenta reagruparse rumbo a un 2023 sombrío”, dijo a la Voz de América Mike Proulox, director de investigación en Forrester, una firma de análisis con sede en Massachusetts.

Mark Zuckerberg, fundador y director de operaciones de Meta, aseguró en un mensaje a los empleados de la empresa que el recorte de un 13 % del personal se realizó con el fin de “ser más eficientes” con el capital.

“Hemos trasladado una mayor parte de nuestros recursos a áreas de crecimiento de alta prioridad, como nuestro motor de descubrimiento de inteligencia artificial, nuestros anuncios y plataformas comerciales, y nuestra visión a largo plazo para el metaverso”, precisó.

Lewis Ward, director de investigación en videojuegos y realidad virtual de la firma de inteligencia IDC, dijo a la VOA que «el metaverso permanece algo mal definido, incluso en Meta, por lo que es difícil discernir cómo estos despidos afectarán la hoja de ruta interna de la empresa. Probablemente, los plazos de Meta para implementar nuevo hardware, software y servicios relacionados con el metaverso serán más largos».

Sin embargo, el nuevo mandato en la red social Twitter, que ahora está en manos del magnate Elon Musk, podría poner en camino algunas visiones del metaverso, opinó Neil Johnson, profesor de física en George Washington University. “Creo que estos [despidos] se hacen para preservar el movimiento hacia el metaverso”, apuntó.

“El metaverso acaba de dar un paso adelante con el cambio de propiedad de Twitter que ahora está impulsando las plataformas de ‘blockchain’ o cadena de bloque en redes sociales como Mastodon, que operan con criptomonedas en segundo plano y, por lo tanto, son un trampolín hacia la próxima generación de metaversos, que involucran a Meta pero también a otras compañías futuras”, dijo Johnson a la VOA.

Meta también planea reducir los gastos discrecionales y extender su congelamiento de contrataciones hasta el primer trimestre de su año fiscal.

“Se apuesta a que las empresas de tecnología que aún no han despedido empleados estén considerando cuidadosamente si hacerlo o no. No sería sorprendente ver más despidos en los próximos meses. Preocupaciones económicas generalizadas, algunas provocadas por el aumento de las tasas de interés, otras por la guerra en Ucrania, los altos costos del combustible y los problemas de la cadena de suministro, están impulsando estos movimientos en previsión de una menor demanda”, explicó a la VOA el analista principal de Forrester, J.P. Gownder.

Los trabajadores del sector tecnológico, como desarrolladores de software e ingenieros, tienen altas probabilidades de encontrar nuevos empleos ante la demanda de dichas habilidades en la implementación de tecnologías en las empresas.

“Sin embargo, cabe señalar que otros despidos en empresas de tecnología provienen de trabajos como recursos humanos que tienen menos demanda. Estos trabajadores pueden tener más dificultades para encontrar nuevos puestos”, agregó Gownder.

