Considera Elon Musk propuesta de moneda común entre Argentina y Brasil una «buena idea»

El director ejecutivo de Tesla y Twitter reaccionó a la iniciativa de divisa común, uno de los temas centrales del diálogo que sostendrán este lunes los presidentes Lula Da Silva y Alberto Fernández en Buenos Aires.

Estados Unidos (VOA) – El polémico magnate sudafricano Elon Musk, uno de los nombres más influyentes en el mundo de los negocios, reaccionó favorablemente a la propuesta de creación de una moneda común entre Argentina y Brasil, dos de las economías más fuertes de América Latina.

«Probablemente una buena idea», respondió Musk en Twitter, red social de la que aún es CEO, a la publicación del medio británico Financial Times sobre la divisa brasileño-argentina.

La puesta en marcha de esta iniciativa fue uno de los puntos que trataron los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de Argentina, Luis Fernández, durante una reunión este lunes en Buenos Aires, previa a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Other Latin American nations will also be invited to join the plan, which could create the world’s second largest currency union (after the EU)

