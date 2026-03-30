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Los panistas en ~modo gambusino~, buscan piedras preciosas para lucir como candidatos ‘externos’, en las elecciones del 27.

Los gambusinos son buscadores independientes de minerales preciosos, principalmente oro y plata, que exploran terrenos no explotados, minas abandonadas o pequeños depósitos, riachuelos y otros baldíos.

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En materia electoral, los pitufos andan en la pisca, pero no de personajes rudos del campo, o de carácter montaraz.

Van por la crema de las gemas urbanas.

Saben que la perrada votará por candidatos entresacados del populacho, o bien, previamente identificados con el color guinda.

Así que por ese lado ni rascarle.

Por eso se inventaron esa nueva APP cazacandidatos.

Y para Ciudad Juárez, quieren ¡Un zafiro!

De color azul, veteado por trazas de hierro y titanio, que resplandezca en tonalidades desde un azul claro hasta un azul profundo y real.

Pero como todos sabemos, esta gema existe en una amplia gama de colores, y son conocidos como: “zafiros fantasía”.

Así que mientras sea zafiro, no importa si no es azul cobalto.

En la pisca del zafiro para CJTOWN, el primer espécimen que pretenden atrapar se llama Iván Pérez Ruiz, y es el presidente, por segunda ocasión de CANACO JUÁREZ.

La clase empresarial de la frontera le reiteró su confianza como líder de la CANACO y casi 500 empresarios acudieron a su toma de protesta.

Evento al que concurrieron funcionarios del gobierno del estado, y la nata de los panuchos chihuahuenses.

Esto se tomó como un espaldarazo azul para llevarlo como candidato a la alcaldía, ante la falta de cuadros empresariales capacitados en materia política.

Yo le pregunté: ¿Son ciertos los rumores? ¿Estarías dispuesto a entrarle al toro?

Y me contestó que no descartaba la posibilidad.

“Sin embargo, hay que estimar varias circunstancias que puedan brindarle factibilidad a un proyecto político de esta envergadura.

En su momento, Dios nos pondrá en el camino adecuado. Confesó.

Por lo pronto, no digo no. Ya habrá tiempo para valorar ésta, u otra propuesta”.

Por lo pronto, a seguir trabajando por nuestro gremio.”

Y se despidió Zafiro.

Mientras tanto, la APP, del PAN, en la pisca electrónica de posibles candidatos ciudadanos.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Visita XPRESSNEWS.MX el sitio oficial de Raúl Ruiz. Ahí encontrarás todo el contenido del maestro de maestros: Letras y Piel, Consensum, DLX... Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.