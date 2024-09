¿Y el Apocalipsis Venezolano? ¿Pa’cuando?

Publicidad - LB2 -

¡Cuántos conflictos hoy en día, en lugar de ser extinguidos

por el diálogo, son alimentados por noticias falsas…!

Papa Francisco

A fines del año pasado, un familiar cercano me decía que se aproximaba una mega devaluación. “Espérate a enero -me aseguraba con firmeza-, el dólar va a llegar a los $25 pesos”. “¿Pero, de donde sacas esos datos?” Le pregunté. “Oh ya lo veras, tu espérate” insistía.

- Publicidad - HP1

¿De donde había sacado esos datos? ¿Pues de donde más? De sus contactos en Facebook.

Entró el año, y pues nada paso, es más, al contrario, el dólar se fue para abajo, llegando a topar alrededor de los $16 pesos.

¿Que no hubiera caído la economía como el me aseguraba sirvió para que cambiara su visión pesimista del futuro? Claro que no, más aun, a la fecha todavía está en espera del inminente Apocalipsis Venezolano que inexorablemente se cernirá sobre nosotros como castigo por haber puesto en el poder y apoyado a un hombre que -se nos advirtió- es un peligro para Mexico.

Claro que nada esto es gratuito, esa angustia y sufrimiento empezó en el 2006.

En el proceso electoral de aquel año, entre otras muchas cosas, destacaron dos elementos, por una parte, el gatopardismo foxiano hacia cada vez mas evidente que con Acción Nacional en el poder, el tan cacaraqueado cambio no llegaría; y, por otro lado, emergía la figura de Lopez Obrador como líder de un movimiento social realmente antagónico al prevalente neoliberalismo post salinista.

El entonces presidente Fox hizo todo lo posible por evitar que el señor Lopez llegara al poder, incluyendo un intento de consignación por un presunto desacato a la autoridad. A final de cuentas, el proceso de “desafuero” aderezado en contra de Lopez Obrador para ser enjuiciado por ese “desacato”, más allá de afectarle negativamente, terminó por fortalecer a su movimiento con miras al proceso electoral de ese año.

Es entonces cuando entra en escena el español Antonio José Solá Reche. Especialista en campañas sucias, utilizó los conceptos de crisis, devaluación, desempleo, deuda, mentira, intolerancia, dictadura y perdida de patrimonio, tratando de asociarlos al movimiento obradorista, culminando con la magistral frase “López Obrador, un peligro para Mexico”. Apoyado y fomentado esto, desde luego, por el propio Fox, y organismos empresariales muy cercanos a la oligarquía neoliberal.

A final de cuentas, y aunado a errores del propio Obrador, Antonio Solá logró que Felipe Calderón, obtuviera un apurado triunfo con el margen de votos más pequeño de nuestra historia. Tan pequeño que el porcentaje de votos con inconsistencias fue mayor al porcentaje de votos con el que “ganó” Calderón.

Parafraseando al propio expresidente, haiga sido como haiga sido, entre los desafectos de López Obrador quedó muy grabada la creencia de que AMLO, efectivamente es lo peor que le puede haber pasado a nuestro país: intolerante, autoritario, abusivo, ignorante y, desde luego, protocomunista.

En las elecciones del 2012, aunque ya la ley había sido reformada para “limitar” las campañas “sucias”, así como la intervención descarada de organismos empresariales, los ecos de López Obrador un peligro para México, todavía resonaron lo suficiente para asegurar un triunfo mas o menos holgado del ahora exiliado Peña Nieto. Eso y las carretadas de dinero a través del Monexgate, pero eso es material para otra historia.

En el 2018, la corrupción y el cinismo galopante tanto del PRI como del PAN, ya en declarado amasiato, fueron en tal grado vergonzosos, que ni las ilegales campañas de bots, financiadas y dirigidas por empresarios e intelectuales apapachados por el neoliberalismo, léase Operación Berlín, pudieron evitar el abrumador triunfo de Morena.

Ahí empezó la verdadera pesadilla de esa pequeña minoría que se creyó y aun se cree que López Obrador es un peligro para México. Y la verdadera pesadilla no consiste en que sus negras predicciones se cumplan, sino todo lo contrario.

Una a una, sus nefastas predicciones se van disolviendo como los tigres de papel que son, al grado tal, de que, en esta última elección, el apoyo a las políticas del presidente ha quedado demostrado con el triunfo mas abrumador desde el advenimiento de la democracia.

Que el peso se iba a ir a la luna, fue por un tiempo la moneda más apreciada; que la inversión extranjera iba a huir despavorida, aumentó de manera significativa; que el desempleo iba a ser generalizado, disminuyó a niveles históricos; que se venía una represión generalizada, gozamos de la mayor libertad en décadas; que López Obrador se iba a reelegir, estamos a punto de concretar la transición, y así sucesivamente.

Todas y cada una de las predicciones del PRIANismo se han caído, y ni así logran comprender porque la gente ya no les cree.

En estos momentos, se acaba de aprobar la Reforma Judicial propuesta por el presidente y ¿que hizo la oposición para enfrentar dicha reforma? ¿Con que argumentos la confrontaron? Con más de lo mismo: ahora si vamos a estar como Venezuela, ahora si empieza la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera.

No se han dado, o no se quieren, o no les conviene darse cuenta, pero el petate de ese muerto solo ha servido para hacer desaparecer al PRD, poner en el mismo camino al PRI, y acabar con la poca autoridad moral que le quedaba al PAN.

Acá les va mi augurio: primero va a desaparecer el PRI, y luego el PAN va a quedar reducido a un partido testimonial como en sus primeros años, antes de que estemos como Venezuela.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.