Responde Andrea Chávez a críticas: “Yo no me voy a avergonzar de llevar doctores a las colonias”

Publicidad - LB2 -

Durante un debate televisivo, la senadora lanzó señalamientos por presunto mal uso de recursos en Chihuahua.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En un intenso intercambio televisivo, la senadora morenista Andrea Chávez respondió a las críticas de la diputada federal Kenia López Rabadán, reafirmando su labor de acercar servicios médicos a colonias populares y denunciando presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Durante su participación en la mesa de debate conducida por la periodista Azucena Uresti, la legisladora chihuahuense cuestionó la legitimidad de su interlocutora y defendió su representación popular: “Por muy fuerte que grite la diputada federal Kenia López Rabadán, por la que, por cierto, nadie votó, a diferencia de una servidora, que el pueblo chihuahuense me convirtió en la chihuahuense más votada en la historia de México”.

- Publicidad - HP1

Andrea Chávez reiteró que no tiene nada de qué avergonzarse por las brigadas médicas que ha promovido en distintas regiones del estado. “Yo no me voy a avergonzar de llevar doctores y enfermeros a las colonias y localidades de nuestro hermoso y extenso estado. Que se avergüencen ellos”, declaró.

La senadora también dirigió fuertes críticas hacia la administración estatal, encabezada por la gobernadora María Eugenia Campos, señalando que se han otorgado más de 300 millones de pesos en contratos al empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la mandataria. Además, cuestionó la entrega de 65 millones de pesos al secretario de Turismo para la impresión de cuadernillos escolares en blanco y negro, cuyo contrato fue clasificado como información de “seguridad nacional”.

Chávez sumó a sus señalamientos el gasto en el concierto del cantante Ricky Martin, del cual, afirmó, se ha ocultado el costo real, y criticó duramente la estrategia de seguridad estatal. “Que se avergüencen ellos de los cinco mil millones de pesos que utilizan para la fantasía Centinela en materia de seguridad, que simplemente no sirve para nada y que nos tiene como la cuarta entidad federativa más insegura del país”, apuntó.

En la parte final del debate, hizo un llamado a los funcionarios públicos a rendir cuentas: “Avergüénsense, que les crezca tantita vergüenza, y solo así el pueblo de México les habrá de perdonar”. La senadora reiteró su compromiso de seguir recorriendo el estado y llevando servicios a quienes más lo necesitan, pese a los señalamientos en su contra.