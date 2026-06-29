WTF con Juárez: la conversación que propone la UTCJ

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La presentación del documento WTF con Juárez: ¿Qué sigue para Juárez?, realizada el pasado 25 de junio en el Consulado de México en El Paso, tuvo un significado que va más allá de la difusión de una publicación académica. Representó la oportunidad de abrir, del otro lado de la frontera, una conversación que en realidad pertenece a ambos lados. La transformación de la manufactura, la competencia por el talento, la automatización, la relocalización de las cadenas globales de suministro y los cambios demográficos son fenómenos que están redefiniendo simultáneamente el futuro de Ciudad Juárez y El Paso, aunque cada comunidad los observe desde perspectivas distintas.

Ese diálogo resulta particularmente oportuno porque la región fronteriza funciona cada vez más como un solo sistema económico. Las empresas, las cadenas de suministro y las necesidades de talento trascienden la frontera política. Pensar el futuro de Juárez exige, inevitablemente, conversar también con quienes comparten esa realidad desde El Paso.

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Por ello resulta valioso que la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez impulse un ejercicio de prospectiva de esta naturaleza. WTF con Juárez no pretende ser un diagnóstico más sobre la economía local. Es, en esencia, un policy paper: un documento que organiza evidencia, identifica tendencias y propone líneas de reflexión para orientar decisiones públicas, empresariales y académicas. En una región como el Borderplex, donde la velocidad de la frontera suele dominar la conversación, detenerse a pensar el largo plazo ya constituye una aportación relevante.

Una de las conclusiones más importantes del documento es que el principal factor de competitividad de la siguiente etapa del desarrollo industrial ya no será únicamente la infraestructura, la ubicación geográfica o los incentivos para atraer inversión. En industrias estratégicas como los semiconductores, la electromovilidad y la inteligencia artificial, la disponibilidad de talento especializado comienza a convertirse en el recurso más escaso y valioso. La competencia entre regiones será, cada vez más, una competencia por las capacidades de las personas.

Lo interesante es que esa conclusión no quedó únicamente en las páginas del documento. Al concluir la presentación, en las conversaciones con varios de los asistentes, el tema surgió una y otra vez. La preocupación compartida ya no giraba alrededor de incentivos fiscales o infraestructura, sino de la disponibilidad de talento especializado en ambos lados de la frontera. Como director de Vinculación de la UTCJ, buena parte de esa noche me correspondió dialogar sobre una pregunta muy concreta: ¿cómo puede la universidad contribuir a responder las necesidades de talento que hoy enfrentan empresas e instituciones del lado estadounidense? Más allá de los proyectos específicos, esas conversaciones confirmaron algo que el documento plantea con claridad: la competencia regional no se libra únicamente en la atracción de inversiones, sino en el desarrollo de las capacidades humanas que hagan posible la siguiente etapa del crecimiento industrial.

Esta reflexión obliga a replantear una idea que durante décadas dio forma al éxito económico de Juárez. La ciudad creció gracias a su capacidad para integrarse a las cadenas globales de manufactura y generar empleo. Ese modelo permitió consolidar uno de los ecosistemas industriales más importantes de México. Sin embargo, la siguiente etapa exigirá fortalecer el aprendizaje tecnológico, formar perfiles altamente especializados y construir un ecosistema donde el conocimiento se convierta en el principal motor de competitividad.

El documento también invita a reflexionar sobre otro desafío menos visible, pero igualmente trascendente: el relevo generacional. Durante la presentación, el rector de la UTCJ, Óscar Ibáñez Hernández, recordó que quienes imaginaron, diseñaron e impulsaron el modelo maquilador de Ciudad Juárez durante la década de los sesenta eran, en muchos casos, empresarios que apenas rondaban los treinta años de edad; con el paso de los años, el modelo definió el desarrollo de todo el país. La reflexión trasciende la anécdota. Si una generación fue capaz de transformar el destino económico de la ciudad hace seis décadas, hoy corresponde preguntarnos quiénes construirán el siguiente capítulo de esa historia. La transición hacia una industria más automatizada, digital e intensiva en conocimiento exigirá nuevas capacidades, pero también nuevos liderazgos capaces de imaginar un modelo de desarrollo acorde con los desafíos del siglo XXI.

Las ciudades no sólo compiten por atraer inversiones; también compiten por su capacidad para anticipar el futuro. En ese sentido, WTF con Juárez constituye una aportación que merece ser reconocida. Es resultado de un esfuerzo institucional impulsado desde la Rectoría, la Secretaría Académica y la Dirección de Vinculación de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, bajo el liderazgo del rector Óscar Ibáñez Hernández, y desarrollado por el equipo de investigación integrado por Lucio López Panduro, Marisela Mejía Hernández, Lorena Mendoza Gíner y Andrés Morales Arreola. Más allá del documento mismo, el mayor mérito de este ejercicio es colocar en la agenda pública preguntas estratégicas sobre el futuro de la región.

Luis Enrique Villavicencio Especialista en desarrollo económico y vinculación estratégica entre academia, industria y sector público. Enfocado en fortalecer MIPYMES y alinear la formación con el sector productivo, analiza el entorno económico con visión crítica y enfoque propositivo para impulsar la competitividad regional. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.