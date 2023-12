Votemos por las personas, no por los partidos

Publicidad - LB2 -

En otras palabras, votemos como hombres y mujeres libres, como mayores de edad, con libre albedrío, no permitamos imposiciones. Me resulta decepcionante percatarme de muchas personas que votan ciegamente por determinado partido, aún sabiendo que el candidato impuesto por este es una sabandija, un bueno pa’nada, un mano larga. El PRI de antaño, hoy convertido en Morena, se atreven a decir, «Si candidateamos a una vaca, gana esa vaca«, en estremecedora falta de respeto a la inteligencia de sus atoleados (adictos al atole con el dedo). A esa masa de personas sin voluntad, groseramente se le llama el voto duro de los partidos, permítanme diferir, en mi concepto son «El voto burro«, aquel que no razona, que no entiende. En la sensible votación por alcaldes municipales (caso de Chihuahua y otros estados), por la proximidad a la población, analicemos con lupa la trayectoria y antecedentes de los candidatos, así mismo a su planilla de regidores, a su equipo de campaña, incluso sus amistades. ¿Queremos autoridades honestas? Démosle nuestro sufragio a personas honestas. Que no se nos vuelvan a colar los pillos de siempre. En el caso de diputados locales y federales lo mismo, no encumbremos a tarambanas que van a crear o aprobar leyes a lo pend… tonto, que solo sirven para obedecer las órdenes de su partido y se olvidan olímpicamente de los electores que los llevaron a esa posición.

¿Participar o no participar en política, esa es la cuestión? El sentido común, el instinto de conservación y la peligrosidad que implica participar en política en nuestro lacerado (por la violencia) municipio, me aconsejan no intervenir. Sin embargo, hay algunas candidaturas y otras en gestación que despiertan mi interés. Lo menciono en el párrafo anterior, si queremos buenos gobernantes, impulsemos a buenas personas, si existen. Una vez que yo vea un candidato a presidente, alcalde o diputado realmente diferente, ¿por qué no apoyarlo, por qué dejar que otros decidan por mi? Estoy en espera de una persona altamente confiable, que marque la diferencia, que entusiasme, sea del partido que sea, o bien, sin partido. No soy caballo de silla, ni estoy herrado, tengo criterio propio, soy libre pensador.

¿Tenemos los ciudadanos el derecho a defendernos? Este es un tema complicado, no apto para personas de piel sensible, o bien para personas para quienes la violencia, aún en defensa propia es inadmisible, respeto su posicionamiento aunque no lo comparto. Soy partidario del uso de armas por los ciudadanos para su legítima defensa. No debe ser el uso obligatorio, solo para los que lo deseemos, los que decidan no hacerlo por variadas razones, están también en su derecho de no disparar jamás, un arma de fuego y esperar que las policías, las instituciones o el espíritu santo los defienda.

«Los malos funcionarios son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan»

George Jean Nathan



«No dejaste que tus abuelos eligieran tu lista de canciones. ¿Por qué dejarías que eligieran a tu representante que va a determinar tu futuro?»

Barack Obama



«En las relaciones entre individuos, el uso de la fuerza solamente es legítimo cuando se trata de legítima defensa»

Frédéric Bastiat

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.