¿Un niño de 5 años gobierna México?

Todo indica que si, y él se encarga de reafirmarlo un día si, y otro también. Recordé la canción de Chabelo, «Si los niños gobernaran al mundo«, situación casi ideal, siempre y cuando, esos niños fueran: inocentes, pacíficos, inteligentes, sensatos. Lo cual no es el caso de Lóquez, quien: odia, destruye, envidia el talento ajeno, es violento, tramposo, consentido, ignorantote, mentiroso, perverso… Lo de considerarlo como un niño de 5 años, es porque adivino que esa es su edad mental. O, díganme si la siguiente ocurrencia, «Vamos a construir una farmacia grandota con tooodas la medicinas del mundo» es de una persona adulta. Evidentemente el no sabe de: caducidades, logística, sistemas de almacén, entradas y salidas, distribución, transporte… en realidad no sabe nada de nada. ¿Es la primer tontera que se le ocurre? Desgraciadamente no, ¿recuerdan la rifa del avión, sus estrategias para acabar con la violencia, el gas bienestar, sus bravatas a otros países amigos, su lucha contra el huachicol que lo incrementó… y cientos más? En otro país, hubiera sido destituído a las primeras de cambio por inestabilidad e incapacidad mental. En nuestro país, continúa partiendo el queso, repartiendo el cada vez más raquítico pastel, peor aún, con un gabinete pletórico de gente como él (insanos, locuaces, corruptos).

Error mayúsculo que la disyuntiva del ’24, sea Morena o el PAN.- si se plantea de esa manera, la elección para Morena será, «Un día de campo«, por la cada vez más desdibujada presencia del bolillo entre la ciudadanía mexicana. Quien sea el candidato por el FAM, deberá tener un perfil más ciudadano que partidista, en ese contexto, la candidata ideal es Xóchitl Gálvez. Así las cosas, me preocupa que los partidos políticos que integran el frente, se sientan excluídos con esa candidatura, no vean claro sus intereses particulares y operen en contra de ella, no sería la primera vez que traicionen al país. Recordemos que la excelente candidata en EDOMEX, Alejandra del Moral, no pudo con el brutal desprestigio del PRI, perdiendo la elección ante una rival con cero luces: políticas, humanas, culturales y morales (una garra pues). Por favor Acción Nacional y Revolucionario Institucional, no traten de salir en la película, entre más retirados de Xóchitl, mejor. No se debe repetir la experiencia del EDOMEX, donde la gobernadora de Chihuahua se presentó en estado inconveniente (posiblemente etílico), sepultando el arduo trabajo de Ale del Moral. El próximo año, está en juego la sobrevivencia de México, ni más ni menos.

El barrio no nos determina.- Provengo de la populosa colonia La Chaveña en Cd. Juárez, algo muy cercano al barrio bravo de Tepito o la Bondojito en CDMX. Pero, soy un aspiracionista irredento (de los que irritamos a Lóquez), mi destino lo elijo yo, no mi entorno ni mi cuna. Yo he decidido no tomar alcohol ni consumir droga alguna, no ahora, sino durante mis 68 años de vida. No soy ni pretendo ser ejemplo de nada, leo compulsivamente (hábito, torpemente juzgado capitalista) por gusto y escribo por convicción, mis letras son libres, no nací para ser perro faldero de nadie, mi pluma no está en venta. He sido, soy y me moriré siendo un HOMBRE LIBRE.

En NCG, la vida es una tómbola, de luz y de color… Nuestra ciudad, está convertida en una broma, en guasa, en chirindanga. Desde el reporte del ejército (hace varios meses) de las actividades delincuenciales de la alcaldesa, esta debió, ser removida del cargo y encarcelada. Lejos de eso, le quitaron la responsabilidad de la seguridad pública, misma que la asumió el estado, luego, la recolección de basura, ¿qué sigue, obras públicas, la tesorería, el DIF, servicios públicos municipales, los bomberos…? Es decir, ¿la presidente municipal no sirve pa’nada? La respuesta es obvia. Y que si ya se alía con este o aquel partido, con este u otro grupo, el caso es que en un milagro de equilibrio, la mujer se mantiene en su inmerecido puesto. La pelotita para «La desaparición de poderes» se la lanzan con desparpajo: los diputados, la gobernadora, los partidos políticos, la secretaría del estado, el fiscal de la zona… etc. Es un enigma el futuro de tan patético ser, ¿la cárcel, el manicomio, la reelección, la diputación federal, el senado (estos dos últimos escaños por el recibe cascajo PAN), un puesto en gobierno estatal? No se sabe, el caso NCG, ya está en los anales de la historia de Chihuahua y es parte de la picaresca estatal. Ya incluso hay quinielas para adivinar el día de su aprehensión. Para terminar, la prensa internacional, se pregunta, ¿dónde demonios está Nuevo Casas Grandes?

«Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre»

Jean Jacques Rousseau



«Si haces una mala elección, engendrarás un monstruo»

Mathias Malzieu



«Determino en contra del determinismo. No me manda nadie. Me echaron al mundo, me educaron, pero en cuanto tuve uso de razón, pude disponer»

Max Aub

José Cruz Pérez Rucobo Lic. en Economía por la UACJ. Me dedico al comercio como medio de subsistencia y al periodismo y crítica política como ejercicio lúdico. Soy un hombre de izquierda por naturaleza, cualquier cosa que ello signifique. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.