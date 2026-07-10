Temas Relevantes para el Desarrollo Social

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La CEPAL, en su informe para el desarrollo social de 2025, señala que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe enfrentan tres trampas de desarrollo que limitan la mejora del bienestar de su población: una baja capacidad para crecer, lo observamos en México; otra de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social; y una tercera de bajas capacidades institucionales y de gobernanza.

Parte relevante de la labor que ha realizado la CEPAL se ha plasmado en diversas publicaciones y eventos internacionales y regionales desde 2024 hasta la fecha.

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Ha colocado las desigualdades en el centro de la agenda de trabajo, por ejemplo en la segunda cumbre mundial realizada en Catar en Noviembre de 2025 fue una oportunidad básica para avanzar en el logro de los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y reducir la desigualdad, fortalecer la armonía social y fortalecer la democracia.

A partir de 2025, se propuso un pacto social, centrándose en diez propuestas estratégicas: erradicación de la pobreza y el hambre; reducción de la desigualdad; ampliación de los sistemas de protección social universal, integral, sostenible y resiliente; promoción de la protección social digital frente a la transformación digital; reducción de la desigualdad de género y promoción de los sistemas de cuidado; fortalecimiento de la inclusión laboral en un contexto de transformación productiva; inversión en la educación, instrumento de la movilidad de los jóvenes; transformación de los sistemas de salud, para avanzar hacia la salud universal; fortalecimiento de los sistemas de pensiones frente al acelerado envejecimiento poblacional;así como la movilización de recursos y cooperación multilateral.

Por supuesto el tema de la desigualdad es básicoen un gran numero de países de nuestra región. Es un fenómeno que se reconoce en sectores fundamentales para la población, particularmente la educación y la inclusión laboral.

Otro tema muy presente en America Latina y el Caribe como muestra de las diferencias socioeconómicas, particularmente a la población de nuestra región.

Ojo, en algunos países de Latinoamérica se observan los niveles de desigualdad más altos del Mundo, de acuerdo a encuestas de hogares, el decir superior ingresos de la región, concentra una tercera parte del ingreso nacional, mientras el pueblo más pobre que es la mayoría de la población no alcanza ni el 2% de la población. En México lo observamos en la desigualdad en los sistemas educativos, este tema es relevante en particular que incluso afecta a instituciones importantes como las universidades públicas, cuyos recursos presupuestarios son insuficiente para una operación más eficiente.

Sin embargo, la movilidad educativa intergeneracional ha mejorado en las últimas dos décadas, particularmente a nivel primaria y secundaria pero con grandes desafíos y necesidades en la educación superior.

Revisando el Panorama Fiscal de America Latina y el Caribe, de la propia CEPAL observamos que para 2025 que en un contexto mundial incierto y complejo en términos macroeconómicos, es clara la necesidad de elaborar políticas públicas transformadoras que superen las trampas del desarrollo, comunes, en America Latina desde hace mucho tiempo.

Como las escuelas de Economía hemos detectado, la importancia que tiene la inversión pública, pero también la inversión privada en la productividad. Si atendemos lo anterior veremos los desafíos a los que nos enfrentamos en America Latina y el Caribe, obviamente incluyendo a nuestro país.

David Colmenares Páramo Ex Auditor Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. Economista por la UNAM con una larga trayectoria en el sector público y en la docencia desde 1978. Cuenta con diversas publicaciones y es en la actualidad miembro de los Consejos Directivos del Colegio Nacional de Economistas, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y del Comité Técnico de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.