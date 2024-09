Sin calidad moral aparece Zedillo: después de 24 años

Publicidad - LB2 -

El pasado domingo, 15 de septiembre, el presidente López Obrador firmó la publicación de la reforma al poder judicial. Este evento es histórico y relevante para la vida pública de México. Esta reforma era impostergable, pues el poder judicial actual, no respondió al pueblo de México, sobre todo para hacer justicia. La oposición en México, ha hecho todo lo que ha podido para desacreditar la iniciativa de reforma, inclusive usando al mismo poder judicial para emitir amparos ilegales e inconstitucionales con el objetivo de detener el proceso legislativo e inclusive detener la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los trabajadores del poder judicial, comandados por la ministra Piña, y personeros de legisladores del PAN y del PRI, intentaron con violencia detener el proceso de aprobación en el Senado de la República. Afortunadamente no pudieron detener el proceso.

Sin embargo, los opositores al gobierno de la 4T, les pareció importante traer desde el extranjero, al ex presidente Ernesto Zedillo, para según ellos, fortalecer los argumentos de la derecha en contra del poder judicial. El expresidente, en un foro internacional de banqueros, afirmo que la recién aprobada Reforma al Poder Judicial de la Federación destruirá la democracia y llevará a México directamente a una dictadura. Pero, evidentemente como un bumerang se revirtió la intención; y era de esperarse porque el ex presidente Ernesto Zedillo no tiene calidad ética y mucho menos moral para venir a México después de 24 años de ausencia, y levantar su voz en contra de la reforma y pronunciarse además en contra del gobierno del presidente López Obrador.

Ahora explico por qué afirmo lo anterior.

Recordemos que el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León llegó al gobierno de México, después de una lamentable tragedia, el asesinato del candidato del PRI, en ese tiempo, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Este magnicidio no ha podido ser esclarecido después de 30 años. Es así que Carlos Salinas de Gortari, impulsa a Ernesto Zedillo, y este se convierte en el candidato del PRI a la presidencia de México. Los candidatos por el PAN y el PRD, eran Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas respectivamente. La contienda electoral fue una total simulación por parte de Diego Fernández, pues recordemos que él ganó el debate claramente. Obviamente, Carlos Salinas de Gortari, no iba a permitir que Diego Fernández, siguiera subiendo en las encuestas, y le dio la orden de desaparecer por un mes, para que el gris de Ernesto Zedillo, subiera en la opinión pública y, Salinas de Gortari no tuviera problemas en su elección de Estado, para imponer a Ernesto Zedillo. El gobierno de Ernesto Zedillo empezó con el “Error de Diciembre” o “Efecto Tequila”. Esta fue una crisis económica, que, según Salinas de Gortari, fue ocasionada por el entrante presidente Ernesto Zedillo, por las malas decisiones tomadas. La realidad es que, la culpa la tienen los dos. Esta situación provocó un distanciamiento entre ambos personajes, hasta la fecha. Es así como el gobierno de Ernesto Zedillo inicia con una gran crisis económica, terminando con una devaluación de la moneda de 3.44 MXN a 9.40MXN pesos; el peso sufrió una devaluación del 300%

El gobierno de Ernesto Zedillo fue represor y corrupto. Esta persona, quito de un golpe de pluma a 26 ministro de la corte; la desapareció completa. Y cerro la SCJN un mes entero, para proponer una Corte de 11 ministros; sin foros de discusión, sin parlamente abierto. Así solo por la autoridad de su dedo, este sí de dictador. Luego, con el contubernio entre Zedillo y Calderón, aprobaron convertir la deuda de privados en deuda pública; es decir, el pueblo de México aun esta pagando la deuda generada para pagar la deuda de unos cuantos empresarios banqueros corruptos, el FOBAPROA. Se inició con una deuda de 532 mil millones de pesos, y se ha pagado alrededor de 1 billón de pesos, hasta la fecha, y solo se ha reducido la deuda 200 mil millones, les debemos aun 800 mil millones de pesos. Deuda que seguirán pagando las siguientes generaciones.

Recordemos la matanza de Acteal (Memoria Histórica- Matanza de Acteal, Chiapas (youtube.com)), crimen de 45 personas, que marcó el sexenio de Ernesto Zedillo. Esta tragedia, sucedió la madrugada del 22 de diciembre de 1997, un grupo de indígenas tzotziles de la organización “La Abejas”, rezaba en una pequeña iglesia cristiana protestante en el municipio de Chenalhó, ubicado en la región de Los Altos de Chiapas, cuando un grupo de paramilitares los atacó a muerte. También, podemos recordar que, en el sexenio de Zedillo, la masacre de Aguas Blancas. Esto sucedió, la mañana del 28 de junio de 1995, cuando algunos miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigían a Coyuca de Benítez. Los campesinos iban en dos camiones de carga: el primero fue detenido en “El Vado” por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo. Cuando los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos. Estaban a tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas. En estos casos tan lamentables, aun no hay justicia.

Como presidente del Neoliberalismo, Ernesto Zedillo, no podía quedarse atrás, y privatizó los Ferrocarriles Nacionales de México, concesionando las vías férreas a la empresa privada Kansas City Rainbow. Después, esta empresa lo contrato para trabajar, lo cual por todos los ángulos vistos es inmoral. El sexenio de Zedillo, continuo con las privatizaciones siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI). MxPlus: Zedillo. La segunda privatización del país

Y ahora presentarse en México, para expresarse en contra del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, lo coloca en su exacta dimensión, con una nula calidad moral y política. El mensaje que le enviamos las y los mexicanos, es que no puede venir después de 24 años de vivir en otro país, a querer aleccionarnos sobre lo que la democracia significa. En el México actual, la sociedad esta muy politizada e informada, y no vamos a permitir que un ex presidente que tuvo un desempeño pésimo, venga a insultar la inteligencia de las y los mexicanos.

