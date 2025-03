La manipulación y la falsedad como premisas del PAN

Publicidad - LB2 -

La campaña del Partido Acción Nacional (PAN) que acusa falsamente a Morena de promover el aborto hasta los 9 meses de gestación es un claro ejemplo de desinformación con fines electorales.

Esta narrativa distorsiona la realidad jurídica de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y busca manipular a la opinión pública mediante el miedo y la tergiversación de los hechos.

La resolución de la SCJN -que no de Morena- no establece el aborto hasta los 9 meses, sólo invalida porciones de los artículos 143, 145 y 146 del Código Penal de Chihuahua que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo y van en contra del derecho constitucional de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. No significa la legalización del aborto sin restricciones hasta los 9 meses, como acusa el PAN a través de espectaculares, comunicados de prensa y declaraciones de actores de ese partido.

Esta campaña panista sobre el aborto no solo es falsa, es una estrategia antiética que evidencia falta de seriedad en el debate sobre derechos humanos y políticas de salud y vulnera derechos fundamentales no solo de las mujeres sino de los ciudadanos en general.

En lugar de presentar propuestas concretas que realmente beneficien a las mujeres y a la sociedad en su conjunto, los panistas recurren a la manipulación y la falsedad al utilizar esta narrativa para generar temor y polarización en la sociedad sin otro objetivo que el lucro político-partidista. Vileza total.

Es irónico que el PAN critique la despenalización del aborto cuando en los hechos no ofrece alternativas reales para evitar embarazos no planeados. Su postura se basa en una moralidad selectiva que se opone a la interrupción legal del embarazo, pero no impulsa políticas efectivas de educación sexual ni acceso universal a anticonceptivos.

Los panistas de Chihuahua no solo tergiversan la realidad, secuestraron 26,500 firmas recabadas por 54 organizaciones de la sociedad civil que respaldan un manifiesto del colectivo Chihuahua Construye en el que, si bien dejan muy clara su postura en contra del aborto y consideran que esta sentencia de la SCJN no refleja las realidades y valores de nuestro estado, llaman a reflexionar y construir un Chihuahua donde ninguna mujer tenga que plantearse el aborto como su única opción.

Representantes de este colectivo acudieron ante los integrantes de la bancada de Morena para aclarar que ellos no forman parte ni están de acuerdo con la campaña emprendida por el PAN.

Aseguran que, frente a esta decisión legal e inatacable, están convencidos de que como sociedad debemos trabajar unidos para construir soluciones auténticas y efectivas, que respondan a las raíces de estos problemas, ofreciendo a las mujeres y sus familias un verdadero acompañamiento integral.

El PAN hizo un uso indebido de las 26,500 firmas recabadas por ciudadanos chihuahuenses en oposición a la resolución de la Suprema Corte en un claro ejemplo de cómo ese partido manipula la voluntad popular para sus propios intereses políticos.

La recolección de firmas es un mecanismo legítimo de expresión democrática; pero su mal uso por parte del PAN evidencia una estrategia oportunista. En lugar de respetar la voluntad ciudadana como un ejercicio de libre expresión, el partido ha secuestrado esta manifestación para integrarla a su agenda partidista, tergiversando su propósito original y explotándola con fines electorales.

Al apropiarse de las firmas, el PAN invisibilizó a los ciudadanos que expresaron su opinión de buena fe y los usó como respaldo de una campaña de manipulación que no representa el sentido original de su manifiesto.

En lugar de reconocer el avance en derechos humanos y abrir el diálogo sobre alternativas para reducir la necesidad de abortos, el PAN y los panistas optan por la confrontación y la tergiversación de los hechos sin entender que estas estrategias los llevan directo al basurero de la historia. ¡Para allá Van!

Pedro Torres