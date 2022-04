Resulta ser que es la primer iniciativa de ley enviada por el ejecutivo en ser rechazada (bateada) en la historia de México.

Me refiero al engendro llamada Reforma Eléctrica. Ningún mandatario mexicano había logrado unificar a la mayoría de las fuerzas políticas… en contra. El golpe es brutal para su injustificado y ridículo ego, un auténtico ramalazo entre ceja, oreja y ma…ndíbula. Ahora si que como dice la canción, «Ay que me rompió el corazón…» el pasado domingo 17 se llevó a cabo la histórica elección en San Lázaro, lopes recibió la noticia: lívido, desencajado, con su ojito caído y con necesidad de un cateterismo programado ¡gulp! Obviamente en la mañanera del lunes 18 se dejó caer en: maldiciones, insultos, descalificaciones, amenazas y todo tipo de agravios hacia la oposición que le jugó las contras, llegó al grado de acusarlos ¿con su abuelita como al CO? No, del feo y penado delito de traición a la patria, en su delirio se sigue asumiendo como la patria encarnada y sacrosanta. Bien por el PRI, PRD, MC y PAN que votaron a favor de la nación y no de los sueños imperiales de López IV, podemos decir ¡Habemus oposición! Le recomiendo al presidente un retiro espiritual para que ponga en paz su alma, para ello nada mejor que el estrafalario CHAIFA (Chafa Aigromuerto ¿Internacional? Jelipe Angels) en esa apabullante soledad, podrá encontrarse a si mismo y nos dejará de pasar a perjudicar a los mexicanos. Entiendo que sus súbditos anden enfurecidos, además de heridos y no acepten que se festeje el hecho.

Nacionalizaciones absurdas, ¿y las maderas preciosas apá? Alguien muy perverso aconseja a lopes a hacer y decir sandeces. Nacionalizó el Litio, pero resulta que es absolutamente innecesario porque dice la Constitución que todo material que se encuentre en el suelo y subsuelo es propiedad de la nación. Espero (sin esperanzas) que sus atoleados súbditos, entiendan que el nacionalismo que pregona es tan falso como una moneda de $47 (número primo pa’que amarre), que es puro Show. Podría seguirse, nacionalizando: las tlayudas, el traje de charro, el nopal, el confeti, el Chupa cabras… Hablando de verdadero saqueo, los árboles de maderas preciosas que se están derribando con motivo del indeseado Tren Maya, ¿quién se está quedando con tan incalculable fortuna? Se calcula que cada árbol cuesta 5,000 Dlls. y se han derribado millones, está además certificado que caravanas inmensas de trailers cargados con ellas van diariamente a Guatemala. Con la actuación de este gobierno, me recuerda al ladrón que siendo perseguido, grita, «Atrapen al ladrón» y señala con su índice de fuego, ¿se entendió la alegoría? ¡Que entienda el que pueda entender!

La gobernadora de Chihuahua es mala paga.- no me refiero a que deba dinero a deudores comunes, me refiero a que paga muy mal a los que creímos en ella y la apoyamos contra viento y marea. Ella trasladó su gabinete municipal a la esfera estatal, sin reparar que no es lo mismo, que se requieren otro tipo de cualidades y preparación, incluso no pocos panistas se quedaron lamiendo sus heridas. El caso más representativo es el de la ex senadora Lilia Merodio, quien sospecho fue puesta al frente de la Secretaría de Desarrollo Rural con el avieso fin de que no diera el ancho (como sucedió) para luego despedirla ominosamente, ¿entendió por qué digo que es mala paga? Si la ha puesto al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, Lilia se hubiese desempeñado exitosamente, aunque ese puesto es lucidor y al parecer no quiere a nadie que la opaque. Convendrá en lo subsiguiente que pensemos bien a quien apoyar para que llegue a la posición pretendida, aquella que luego no se olvide olímpicamente de quienes se sirvió. Recordé la antigua canción interpretada por Pedro Infante, de título «La calandria ingrata«, aquella que decía, «El pobre gorrioncillo todavía la siguió, pa’ver si le cumplía lo que le prometió…» a lo que la pérfida le respondió, «A usted no lo conozco, ni presa he sido yo…»

Algo grande se está cocinando en NCG.- no, no piensen mal, me refiero al medio de comunicación El Tren del Noroeste a quien vaticino mucho éxito, es un proyecto realizado por profesionales, mismo que manteniendo en las vías (sin descarrilar), debe de ser uno de los grandes medios informativos de Chihuahua. Me complace ser parte en el aspecto creativo del medio. Se tienen grandes expectativas de proporcionar al público: información veraz, programas de análisis político, entretenimiento para todo el público, deportes, plataforma efectiva para anunciantes y patrocinadores… en fin, un medio completo. Como el comercial, «Nacidos Ford, nacidos fuertes«. El Tren del Noroeste, podría ser: «Nacido en el desierto de Chihuahua, nacido fuerte«. Felicidades a Dinazar Echeverría y su magnífico equipo: Sergio López Olvera, Oyuki Luna, Adrián García Chánez, René Chaparro, Rosario García, Armando Vega, David Ontiveros, Jaime Duran, Antuán Figueroa, Germán Parra Cisneros, Ramiro Barrios y Fabián Vargas.

«La vida es un cuento contado por un idiota, llena de furia y ruido, que nada significa»

-William Shakespeare

«Sólo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible»

-Miguel de Unamuno

“El hombre orgulloso rara vez es una persona agradecida porque nunca cree que ha recibido tanto como merece.”

-Max Lucado