Segundo Informe de la PresidentA. Algunos datos (I)

Publicidad - LB2 -

Este primero de septiembre, la PresidentA de México, Doctora Claudia Sheinbaum presentó a las mexicanas y mexicanos su 2do. Informe de Gobierno, y como era de esperar en una democracia como la nuestra, se escucharon diversas opiniones sobre el trabajo del gobierno de México, algunas de ellas opinando que todo está mal y que el país vive una crisis tal que piden que “alguien” venga a salvarnos.

Desde luego que no estoy de acuerdo con su visión pero respeto el derecho que tienen de decirlo, con la claridad de que me parece que confunden la realidad con sus deseos, y aunque, insisto, están en su derecho me permitiré en este espacio compartir algunos datos que se dieron a conocer en el informe, seguramente pueden decir que son falsos, así que espero conocer esos datos que ellos piensan son los correctos.

- Publicidad - HP1

Después de 36 años de empobrecimiento y aumento de las desigualdades, desde 2019, las y los trabajadores viven una primavera laboral. El salario mínimo mensual pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026, 154% más en términos reales.

Debo destacar que en nuestra frontera el salario mínimo alcanza ya los 13 mil 409 pesos mensuales y el salario medio de la economía formal alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales, el más alto de la historia. Esto explica que la pobreza laboral en 2026 se encuentra en su mínimo histórico desde 2005.

Por otro lado, las y los trabajadores de aplicaciones ya cuentan con Seguro Social y reciben reparto de utilidades, además el sello laboral para la exportación de productos agropecuarios garantiza la seguridad social y el salario de las y los jornaleros agrícolas.

Se aprobó la reforma que reduce la jornada laboral de manera paulatina, hasta llegar a solo 40 horas semanales en el 2030.

La verdad no veo esa crisis que pregonan, al revés volteado, varios indicadores lo muestran:

Récord en Inversión Extranjera Directa en el primer semestre de 2026, alcanzando los 35 mil millones de dólares. Este monto representa un crecimiento del 12 por ciento comparado con el mismo periodo del 2024.

En el segundo trimestre, el PIB de México tuvo un crecimiento de 1.4 por ciento respecto al primer trimestre anterior y de 1.9 por ciento respecto al segundo trimestre de 2025.

Se alcanzaron los 60 millones de personas con empleo, lo que representa una tasa de desempleo de tan solo 2.7 por ciento. Al cierre de agosto, sin considerar plataformas digitales, se crearon 86 mil 765 puestos de trabajo formales respecto al cierre de julio de este año.

La inflación va a la baja, gracias a incentivos de los combustibles y a los acuerdos para contrarrestar la inflación y la carestía entre el sector privado, social y el gobierno.

No ha aumentado el precio de la gasolina regular ni del diésel. Y 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12 por ciento en términos reales.

El peso está fuerte, se mantiene en cerca de 17 pesos por dólar, una de las monedas más apreciadas en todo el mundo.

Continuara…

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.