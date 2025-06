¿Quién manda de verdad?: La verdad detrás de los discursos

Publicidad - LB2 -

Sympathy for the Devil” – The Rolling Stones (1968)

“Pleased to meet you, hope you guess my name, But what’spuzzling you is the nature of my game”

Hay decisiones que se visten de democracia, esperemos que no sean control, y es que la historia de esta república nos cuenta que siempre las elecciones se venden como progreso, pero cargan décadas de simulación y hay momentos como este, en que lo nuevo se siente emocionante… que así sea, porque el diablo no llega con cuernos ni tridente. A veces llega en boleta.

El 19 de mayo, Isabel Nieto Romero, maestra de 30 años en Ciudad Juárez, fue reportada como desaparecida, seis días después, su cuerpo apareció en unas tapias, siendo la causa de muerte asfixia por obstrucción de los orificios respiratorios y bueno ya se inicio la investigación, mientras tanto ¿Responsables? Ninguno. ¿Respuesta institucional? El boletín de siempre.

Sé que este tema incomoda, más aún en tiempos electorales, pero lo que ocurrió con Isabel no puede ser otra nota condenada a las estadísticas. Lo suyo no fue solo un crimen: fue una respuesta brutal, muda y sistemática a la pregunta que seguimos sin querer enfrentar: ¿Quién manda de verdad en este país? En otra columna hable sobre la gran oportunidad que tenemos los ciudadanos con los ejercicios electorales y democráticos para poder hacer cambios a través de nuestro voto, la cuestión es que esto estos cambios necesitamos que vayan másrápido porque mientras la vida seguía una mujer estaba pasando por un momento inimaginable para cualquiera.

Este tema, si bien es resultado de una fractura social generalizada, y no solo abarca nuestra ciudad sino todo el país, pero ¡caray!, Ciudad Juárez ha sido más famosa por los feminicidios que por cualquier otra característica que nos traiga orgullo; como es bien sabido, esta situación la venimos arrastrando desde los años noventa y ojo, es porque se hizo famoso el tema, quien sabe desde cuando ha existido esto al amparo de la sombra. Su historia está escrita con nombres que desaparecieron, que fueron asesinados, que fueron silenciados.

Isabel es la más reciente, al menos por ahora.

La violencia feminicida aquí no es una anomalía y es desgarrador que sea parte del día a día de cualquier ciudad, pero enfoquémonos en esta cuando en abril de este año, se registraron siete homicidios de mujeres y parecerá mentira, pero solo uno fue clasificado como feminicidio, verá usted, en 2024, 198 mujeres han sido asesinadas en todo el estado de Chihuahua y solo 43 casos fueron tipificados como feminicidio.

¿Qué nos dicen esas cifras? Que la violencia existe, pero no se quiere nombrar, si bien no es consuelo pues es una clasificación que nos hace ver con claridad ycuando algo no se nombra, no se investiga como debe ser, cuando no se investiga, no estorba y cuando no estorba, se vuelve parte del paisaje. así se siembra la impunidad y así se consolida el verdadero poder: el que calla, el que omite, el que tapa, la verdad es que no puedo imaginar lo que la familia puede experimentar en estos momentos y de verdad les digo, si yo fuera ellos, así como lo hacen los colectivos, alzaría la voz al grito: ¡ROMPANLO TODO!

El caso de Isabel estalló justo cuando el país se prepara para renovar más de 880 cargos judiciales: desde jueces hasta magistrados de la Suprema Corte. Una elección histórica y aquí es donde estaremos atentos para ver las mejoras y los avances que todos los candidatos han prometido como la cercanía con la gente, la resolución de los problemas y no faltaron quienes se llenaron la boca acusando a los que ya se van de prepotentes y hasta de tranzas, bueno, la pelota ahora estará en su cancha, a dar el ancho y si no que el pueblo se los demande… ok es un juego de palabras un poco sarcástico pero la idea es esa.

Esperando que el ejercicio democrático del domingo traiga consigo un ajuste respecto a la certeza de los cargos y que el hecho de sacar de esa zona de confort, al menos porque ahora no estarán toda la vida ahí, sin embargo, las preguntas obligadas tratándose de un tema como el de Isabel; ¿De qué sirve hablar de justicia si no vamos a garantizarla para que no haya otra mujerdesaparecida, violentada, maltratada, asesinada? ¿De qué sirve rediseñar instituciones si los mismos vicios seguirían colándose por las grietas de siempre?Hay algo que no se dice, pero todos sentimos: en México, no siempre el crimen no siempre manda con armas, a veces manda con silencio, con omisiones, con carpetas empolvadas, con fiscales que no nombran y funcionarios que no preguntan y con ciudadanos que ya se resignaron. Cuando una mujer es asesinada y nadie responde, no fracasa solo el sistema judicial fracasa el Estado y fracasamos todos.

Quizá haya sido coincidencia, o quizá intencional o tal vez, el Gran Arquitecto, el destino, Dios, el Universo, quien quiera usted, puso esto en la mira, para que con más ganas pongamos atención y nos dejemos de rivalidades entre ciudadanos, lo del domingo fue una elección para renovar más de 2,600 cargos del Poder Judicial, donde jueces, magistrados, ministros y sobre todo una promesa de democratizar la justicia.

Porque más allá de la emoción que puede generar ver urnas decidiendo el rumbo del Poder Judicial, el fondo preocupa esperemos que la justicia no se improvise; fíjese bien lo que le voy a decir y agárrese, no basta con elegir jueces, ahora estos se tienen que formar jueces, y bueno si bien sé que llegarán muchos que tienen una impecable carrera judicial y otros que se las saben de todas a todas, hay que entender qué hacen, cómo deciden y por qué eso nos afecta a todos.

Como un pequeño breviario cultural, le comparto que un juez no es un árbitro neutral al que elegimos por simpatía o por eslogan, su trabajo está regido por principios jurídicos y éticos: legalidad, imparcialidad, debido proceso, razonabilidad, argumentación, debe interpretar la ley con base en la Constitución, respetar los derechos humanos, resolver con lógica jurídica y sentido de justicia, con criterio y basado en la hermenéutica jurídica.

Yo no conocí a Isabel. Pero sé que su caso nunca llegará a resolverse si el sistema judicial, incluyendo al juez que lo atiende, llegado el momento procesal, no sabe cómo hacerlo, o peor aún, si no quiere hacerlo por atender una línea o un mando, espero de verdad que el cambio se note porque hoy por hoy, después delas elecciones, queda la incertidumbre y que Dios nos agarre confesados.

Si el futuro de la justicia va a escribirse con manos nuevas, más vale que esas manos no tiendan la pluma al poder, sino al pueblo y si no es así… entonces no importa quién ganó. Porque el que pierde siempre es el mismo: el que espera justicia y solo recibe silencio.

A los impartidores de justicia recién electos: ¡Ya llegaron!, ahora tienen la oportunidad de hacer un cambio y si hay indicios de tener que responden al poder político y no a la ley, salgan y grítenlo que, todos, créanme, todos los vamos a apoyar.

Alfonso Becerra Allen Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.