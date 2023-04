Querían “de pechito” al presidente, ¡si como no¡

Publicidad - LB2 -

Ponerse de pechito, es igual que “ponerse de modo”. Decimos que alguien se pone de pechito, cuando se expone consciente, o inconscientemente, a un fracaso, a una desgracia, a una derrota ó a algo que no le va a beneficiar en nada, se expone fácil a una agresión, o violencia, ó hasta a una burla… Al poner el pecho al frente se arriesga que el daño sea al corazón u otros órganos vitales, de ahí la expresión “de pechito” como el venado que le ofrece al pecho al cazador, como la paloma que se pone de pecho frente al muchacho de la resortera… así querían los muy escasos mexicanos “migrantes” tener al presidente López Obrador, así lo querían los PANISTAS y algunos medios de comunicación, digitales algunos y las chayoteras locales, no se diga la esperanza de la nota mediática por los nacionales, les urgía.

Así querían al presidente, “de pechito”, para darle vuelo a su estrategia, mediática, como materia prima para los medios de comunicación comprometidos con la derecha, de las redes opositoras y de las chayoteras nacionales y locales.

Lo iban hacer adentro del evento del presidente pero los organizadores fueron avisados con anticipación de las intenciones de algunos medios, y de un grupo de mexicanos suplantando a “migrantes”, que tenían como objetivo reventarle el evento al presidente, no lo pudieron lograr porque se tuvo especial cuidado en los asistentes, se cuidó la seguridad presidencial porque se hablaba de gente violenta.

A la salida esa violencia se pudo comprobar al cercarle la camioneta en que salía el presidente, un grupo muy reducido de personas, suplantando migrantes, se tiraban a las llantas y al frente de la camioneta para ser atropellados, todos identificados como violentos activistas al mejor postor y, aun así, el presidente López Obrador, desde el interior de la camioneta, los atendía y encaraba, incluso al que parecía líder le dijo “a ti te mandó Maru” y como perro con la cola entre las patas se retiró de la presencia del presidente al sentirse descubierto… y lo atoró la ayudantía del presidente y les platicó sus “cuitas de amor” el ruiseñor.

Este asunto de la desgracia imprudencial que llevó a 39 migrantes a perder la vida por asfixia de humos muy tóxicos ha sido tomado ya por los grupos anti AMLO para señalarlo como un CRIMEN DE ESTADO, como si el estado mexicano generalice intencionalmente los hechos y los haya buscado sistemáticamente para asesinarlos.

Los crímenes de Estado se diferencian de otros crímenes cuando se reúnen las siguientes cuatro características:

1. Son actos generalizados que se cometen contra una gran cantidad de víctimas, ya sea por la cantidad de crímenes o por un solo crimen contra muchas víctimas.

2. Son actos sistemáticos que se realizan de acuerdo a un plan o política preconcebida, lo que permite la realización repetida, y frecuente, de dichos actos inhumanos.

3. Son cometidos por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan con respaldo de dichas autoridades, con su tolerancia o complicidad, actos que quedarán en total impunidad.

4. Están dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.

Según el Derecho internacional, el Estado debe responder por las acciones de sus agentes cuando se hayan realizado desde su posición como funcionarios públicos, así como por sus omisiones, incluso cuando excedan los límites de sus deberes o violen los derechos humanos. Internacionalmente, la responsabilidad del Estado en actos de violencia es agravada, pues se trata de un incumplimiento a sus obligaciones, teniendo en cuenta que sus agentes son garantes del orden constitucional, y por ende de los derechos de la ciudadanía.

Esta es la razón por la que el trato de la justicia debe ser más exigente con los agentes del Estado que cometan violaciones a los Derechos Humanos como se cometieron en Ciudad Juárez con los migrantes detenidos en la estación migratoria provisional.

La criminalización que sea de clara responsabilidad del Estado, lo obliga a responder ante las víctimas, sus familiares, las organizaciones sociales y al conjunto de la sociedad mexicana. Es el Estado quien debe garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, determinar la responsabilidad y aplicar la ley, y la justicia, en los verdaderamente culpables de la violación de los derechos humanos evitando la impunidad.

El presidente López Obrador se ha comprometido públicamente ante la nación de que habrá justicia y no impunidad, pero bajo los resultados de las investigaciones y serán éstas, las investigaciones, quienes señalarán la responsabilidad, y la culpabilidad, de los que deberán asumir las responsabilidades en consecuencia de sus actos.

Los grupos PANISTAS se han desbocado a nivel nacional a señalar como culpables a los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores que según ellos son los responsables del CRIMEN DE ESTADO, sus principales exponentes no cesan de señalarlos como culpables, dando sentencia sin argumento alguno que lleve a los secretarios al nivel de culpabilidad, los dos son presidenciables y el PAN busca carroñeramente descarrilar sus aspiraciones.

¿Cómo comenzó este lamentable asunto?

El presidente municipal de Ciudad Juárez, la Cruz de Juárez, dejándose manipular por la opinión, y peticiones, de los grandes grupos del poder económico de la ciudad en el sentido de que retirara a todos los MIGRANTES de los cruceros y calles de Ciudad Juárez porque se veía fea, y éste, ni tardo ni perezoso, se avocó a retirarlos mediante redadas con la policía municipal y el INM y que abusaron de los migrantes y violentaban sus derechos humanos.

¿Tenía razón el presidente Cruz Pérez en retirarlos de la ciudad, como su responsabilidad de salvaguarda le indica?

Un grupo de migrantes, algunos de los más rijosos, fueron a parar a la estación migratoria provisional del puente Lerdo-Stanton y estos, los migrantes comenzaron a ser chantajeados por los de INM con la amenaza de que serían deportados, se dice que le pedían 500 dólares a cada uno por dejarlos de nuevo en las calles.

Esto causó la furia de los migrantes que se sintieron acorralados, y sin dinero, con la deportación y comenzaron a realizar gritos de protesta hasta que uno ellos, sospechoso y detenido, iniciaron el fuego que no pudieron controlar, se amotinaron.

Como migrantes, con libertad para cruzar México, no tenía por qué estar encerrados por su estatus migratorio y si cometieron un delito el INM no es quien para detenerlos y encerrarlos y mucho menos el albergue de migración temporal puede ser convertido en cárcel.

Con la esperanza de obtener de los migrantes recursos el jefe de los de INM ordenó NO ABRIR las puertas cuando fue notificado del fuego, pero, aunque hubiera autorizado la apertura de las puertas, estas no hubieran podido abrirse porque la oficial de INM que tenía la llave de los candados no se encontraba en las oficinas.

El humo limitó enormemente cualquier posibilidad de poder auxiliar a los migrantes por el resto de los efectivos y guardias que ahí se encontraban en el edificio porque, además de que pudieran ser agredidos por la estampida, ellos estaban exponiendo sus vidas ante tal cantidad de humo y riesgos, el tiempo de tomar la decisión de salvarlos ya había sido superada por la densa capa de humo tóxico, ya estaban en el tiempo de “sálvense quien pueda”.

Para quienes vivimos en Juárez no era extraño ver a las camionetas blancas del INM a toda velocidad por el bordo del río Bravo por el Blvd. Juan Pablo II y detenerse en el grupo de migrantes que caminaban buscando entrar a USA, viendo también como los bolseaban y no se diga de la policía municipal que los golpeaban subiéndolos a las cajas de sus camionetas, no era extraño tampoco ver a los migrantes en las esquinas y algunos agrediéndonos si no les dábamos para comer después de limpiar el vidrio a fuerza.

Los migrantes, a querer y no, son un grave problema humanitario y de salud que requiere recursos en cantidades importantes para mantenerlos en forma diaria su estancia en la ciudad, recursos que NADIE está dispuesto a otorgar.

Hay que puntualizar un aspecto importante que entre los factores que han contribuido a elevar los niveles de violencia en el lado mexicano de la frontera norte se incluyen el tráfico de drogas, la estrategia del gobierno federal en su lucha contra el crimen organizado, el tráfico de migrantes y sus nuevos vínculos con las organizaciones criminales y el tráfico de armas de ahí la observancia de que fluyen recursos entre las masas de migrantes en frontera porque forman parte muy importante de los grandes distractores que conducen al tráfico de drogas y armas, además el negocio “pollero” hoy en día en Juárez es altamente rentable, muy rentable para quien lo ejerce.

Las responsabilidades serán ascendentes sin duda alguna, pero en la medida que conozcamos a los culpables es como sabremos si se está atacando la impunidad.

El hecho de señalar como culpables a los Secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores es el resultado de desconocer el significado de culpa porque existe culpa cuando obrando sin intención y sin la diligencia debida se causa un resultado dañoso, previsible y penado por la ley y los Secretarios nunca actuaron para causar un daño, ellos no tenían “la llave del candado”.

Recordemos el caso del motín de reos en la Cárcel #3 de aquí en Juárez que si usamos los mismos fundamentos que hoy usan los opositores entonces la Gobernadora María Eugenia Campos debió de ser destituida de su cargo y en ese evento la culpabilidad solo llegó al Director del Penal, hablando de culpabilidad castigada.

Ante los hechos de Juárez con los migrantes afloraron los humanistas jueces que dictaron sentencia pero NINGUNO de ellos serían capaces de contribuir en ayuda a los migrantes llevando al menos UNA FAMILIA a sus casas para darles cobijo, alimento y medicina.

La culpabilidad tiene actores activos y actores pasivos y eso es lo que determinarán las investigaciones de las autoridades y sin dar protección ni impunidad a nadie… esperemos los resultados de las investigaciones para que sean… las cosas como fueron.

