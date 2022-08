«Que puntada te alcanzaste, pérfida mujer…»

Hacía tiempo (lo cual extrañaba) no titulaba un artículo con algún párrafo de folclórica canción, lo cual me agrada, en este caso corresponde a una composición musical de mi paisano Antonio Aguilar, de nombre «La Puntada». Resulta que Leticia Ramírez sustituye a la señora de las quesadillas Delfina Gómez al frente de la SEP. Que lejanos se ven aquellos tiempos cuando dicha Secretaría era ocupada por intelectuales o bien Maestros de gran calado. Estas pobres dan… ternura. Tenemos que cualquiera (con preparación desastrosa) puede acceder al alto encargo de dirigir la educación en un país de 128,000,000 de seres humanos. Qué lejos se ven, un Narciso Bassols, Jaime Torres Bodet, Porfirio Muñoz Ledo, José Vasconcelos Agustín Yáñez… Al parecer, en estos precarios tiempos de duro cierzo invernal, para ser Secretario de Educación, no es necesario… ni bañarse. Me resulta incomprensible que una buena mujer (porque lo es) asuma tan elevado encargo, sus estudios y preparación académica, distan mucho de ser suficientes. Es egresada del CONALEP, mis respetos para la institución, pero esta no cuenta con estudios a nivel profesional. Consideremos que por antigüedad, algunos prefectos o conserjes han sido ascendidos a profesores, lo que me parece bien, pero de ahí a ser Secretarios de Educación Pública hay un abismo. Este es el poco interés que tiene esta administración federal por la Educación, le vale, «Una pura y dos con sal…» para rematar como empecé y podría terminar con el casi extinto, «Tan tan».



¿Se pretende devastar todo? Es decir, «No dejar piedra sobre piedra», parece ser la intención del ex Rockstar doitor Hugo López Gatoél y su pretensión de desaparecer los consultorios médicos adyacentes a Farmacias Similares, advierto una confrontación entre el Doctor Simi vs el doitor muerte (gatoél), sobra decir que mis simpatías y apoyo son en favor de la simpática botarga que representa al doctor Simi, el otro infeliz (Gatell) me parece siniestro. ¿Por qué desaparecer a través de necio decreto, una atención médica de bajo costo tan frecuentada por las clases populares? ¿Es maldad o estupidez? Pregunto. Envidiosos y poco originales como son, bien podrían pretender sustituir las Farmacias Similares, por las Farmacias Similares del Bienestar. No sé a usted, a mi me causa terror cualquier iniciativa de este gobierno, más cuando se usa la palabra «Bienestar», se prende un foco rojo en mi cerebro y pienso, «Ya valió madre».

En EUA, el presidente, sólo es el presidente. Aclaro, nunca he sido proclive a ese poderoso país del norte y en mi juventud menos, por otra parte, también reconozco la fortaleza de sus instituciones, sistema de salud, educación y justicia. Este mes de agosto (hará 12 días), el FBI cateó una casa del Orange man (Donald Trump) en Miami Flo. en busca de documentos de seguridad nacional que por ningún motivo deben estar en poder de ese demente. ¿Cuándo veremos en nuestro país una acción de esa naturaleza? Por más que tengamos ex presidentes y sobre todo el actual: saqueadores, traidores, verdugos, defraudadores, hambreadores… no se les toca un pelo a los infelices. En México el presidencialismo es hasta obsceno, hasta la nausea, hasta el hartazgo, hasta el ridículo, son las vacas sagradas. En cambio en el gabacho (nombre despectivo de EUA), los ex presidentes conservan una dimensión humana, terminan su mandato (4 años) u ocho cuando son reelegidos y… se acabó te quería, no tienen ningún tipo de prerrogativas o privilegios. En nuestro país, estamos como la tarjeta de crédito Plus, «No tenemos límite» prodigándoles un trato de semidioses a los turulatos, así las cosas, ¡no tenemos remedio!

¿La tragedia de la mina en Coahuila también será clasificada como seguridad nacional?

Ya se saben el caminito, ¿por qué no se dice que el senador Guadiana es el propietario de esas cochinas minas? Donde se trabaja sin las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y por supuesto sin asistencia médica y técnica para este tipo de situaciones. Parece una mina (de carbón pa’ que amarre) del siglo XIX, ¿es lo que merecemos? Si, por tarugos.

