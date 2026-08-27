¿Qué Ciudad Juárez les vamos a dejar?

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Hablamos de inteligencia artificial, nuevas generaciones y empleos del futuro, pero ¿Qué estamos haciendo para preparar nuestra ciudad para ese futuro? ¿Qué tipo de empleo se esta generando? Los datos que tengo es que los restaurantes y los servicios profesionales son los rubros que mas trabajadores han ganado en los últimos meses. Esta bien para mantener la economía formal a flote, pero eso no nos va llevar a otra economía de Ciudad. Por eso cuando veo otro tipo de inversiones por empresarios juarenses, inversiones que no son maquila, lo celebramos porque eso es parte de lo que se tiene que hacer para ir buscando mas diversificación de los sectores económicos en nuestra Ciudad.

Yo todavía no tengo hijos, pero me preocupa pensar qué ciudad les vamos a dejar a las nuevas generaciones. Y aqui la educación toma total relevancia. Tenemos un sistema educativo que sigue privilegiando títulos, calificaciones y respuestas correctas, mientras el mundo empieza a exigir algo diferente: resolver problemas, adaptarse, aprender rápido y pensar críticamente. Los que pueden, mandan a estudiar a sus hijos al exterior, pero muchas veces esos muchachos ya no quieren regresar.

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Los niños que nazcan a partir de este año, la Generación Beta,¿como van a ver su ciudad? Crecerán con inteligencia artificial integrada en prácticamente todo: educación, medicina, industria, transporte y comunicación. Para ellos utilizar IA será tan normal como para nosotros utilizar internet; el problema no es la velocidad con la que ellos cambiarán, el problema es la velocidad con la que estamos cambiando nosotros.

Los títulos universitarios no necesariamente desaparecerán, pero dejarán de ser suficientes, muchos empleos cambiarán profundamente y otros dejarán de existir como hoy los conocemos. El conocimiento tendrá una vigencia cada vez menor y tendremos que aprender, desaprender y volver a aprender durante toda nuestra vida profesional. La discusión no debería ser si nuestros jóvenes necesitan estudiar una carrera, deberíamos preguntarnos qué necesitan aprender para seguir siendo relevantes cuando esa carrera cambie. Pensamiento crítico, comunicación, inteligencia emocional, matemáticas, lectura, tecnología, adaptabilidad y capacidad para resolver problemas tendrán cada vez mayor valor y para una frontera industrial como la nuestra esto debería ser prioritario.

Durante años hemos competido por ubicación, costos y mano de obra; la siguiente competencia entre ciudades será por talento. Las empresas buscarán lugares donde existan personas capaces de utilizar tecnología, resolver problemas y adaptarse rápidamente. Si no comenzamos a desarrollar esas capacidades desde hoy, podremos tener parques industriales, infraestructura y ubicación estratégica, pero nos faltará lo más importante: gente preparada para aprovecharlos.

La inteligencia artificial puede generar respuestas en segundos, por eso el verdadero valor estará cada vez menos en memorizar respuestas y más en saber hacer las preguntas correctas y qué hacer con la información obtenida.

Gobierno, empresas, universidades, organismos empresariales, maestros y familias tenemos una responsabilidad compartida, no podemos preparar a los niños del futuro exclusivamente con las herramientas que funcionaron para nosotros. El cambio no está esperando, ya está ocurriendo, y quizá dentro de algunos años descubramos que nuestro mayor error no fue no haber previsto el futuro; el verdadero error sería verlo llegar y no hacer nada.

Cuando hablamos de la Generación Beta, en realidad la pregunta no es si ellos estarán preparados para el futuro ¿Estamos nosotros preparados para construirles una ciudad que sí lo esté? Hay que empezar por explorar las ofertas educativas locales que en su plan de estudios ya están preparando a estas generaciones para afrontar esta vida.

Thor Salayandia Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.