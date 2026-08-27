Crecimiento económico en México. ¿Vamos bien?

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Seguramente quien me haga el enorme honor de leer estas líneas ha escuchado conversaciones, o incluso ha participado en ellas, sobre el tema de la economía del país, y es que es una plática recurrente en casi todos los espacios donde convivimos porque de alguna u otra forma, ese tema tiene efecto en nuestro día a día.

Ahora bien, entiendo bien que en esas “mesas de debate” algunas voces dirán que el Gobierno de México y en específico la Presidenta de México lo ha estado haciendo bien y algunas otras opinaran al contrario y desde luego que están en su derecho pero tal vez la realidad sea contraria a sus deseos y/o opiniones.

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Y lo afirmo no por irme al otro extremo, si no porque los famosos otros datos son quienes nos dan esa dosis de realidad que aunque haga enojar a algunas personas ponen a todas y todos en su lugar, lo aceptemos o no…

Y bastan por lo pronto un par de botones de muestra, apenas esta semana se publicó que México creció el triple que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante el segundo trimestre del año y con ello nuestro país fue la sexta economía con el mayor avance.

Esto es así porque los datos de la OCDE muestran que el avance de 1.5 por ciento en la economía mexicana, se encuentran por encima del 0.5 por ciento que en conjunto avanzaron los países que integran la organización de países con ingresos altos y medio altos.

Aunque 27 países registraron crecimientos superiores, Irlanda encabezó con un avance de 3.9 por ciento y después Israel, con 3.6; siguieron Suiza, Eslovenia, Litusania y México, mientras Austria, Bélgica y Chile no registraron variación en su producto interno bruto (PIB).

La debilidad se impuso en el grupo de los siete países de la OCDE que suponen ser los más industrializados, debido a una desaceleración de la actividad económica en Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

En Alemania, el avance pasó de 0.4 por ciento a 0.2; en Italia, de 0.3 a 0.2; en Japón, de 0.5 a 0.3; en Reino Unido, declinó de 0.6 por ciento a 0.4, y en Estados Unidos, de 0.5 a 0.4.

Es de llamar la atención que en el caso de Estados Unidos, esto reflejó principalmente un escaso avance de las exportaciones, con baja en la industria ganadera (posiblemente influenciado en parte por el cierre de la frontera al ganado de México) y disminución del consumo minorista”

Hasta aquí en primer botón, va el segundo, también con datos externos, no del gobierno de México, para que no digan que están manipulados, el Fondo Monetario Internacional calcula que el PIB de México tuvo un valor nominal de 1.8 billones de dólares en 2025, el segundo más grande en América Latina y ocupa la posición 15 a escala mundial.

Nada mal para el país, que según detractores de la 4T, iba al precipicio si ganaba López Obrador o la doctora Claudia, y por si no fuera suficiente esperemos las buenas noticias que pronto nos dará la PresidentA en su ya próximo segundo informe de gobierno.

Benjamín Carrera Chávez Doctor en Problemas Económicos por Universidad Autónoma Chapingo.

Actualmente Diputado Local por el 5to Distrito de Chihuahua, Profesor-investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, Nivel 1. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.