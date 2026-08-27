Perdieron millones de pesos por su fracasado registro de teléfonos y los quieren sacar de tu bolsa

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No lograron vencernos con amenazas, cancelaciones ni terrorismo digital. Millones de mexicanos resistieron y las compañías telefónicas comenzaron a perder millones de pesos. Ahora pretenden recuperar ese dinero metiendo la mano en nuestros bolsillos.

Creyeron que bastaría un mensaje intimidatorio para doblegarnos. Apostaron por el chantaje, por la amenaza y por la incomunicación. Se equivocaron.

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Millones de mexicanos decidieron abandonar sus líneas antes que entregar su identidad, sus datos y su vida privada a un régimen obsesionado con vigilarlo todo. Prefirieron perder un número antes que convertirse en otro número dentro de los archivos de la tecnodictadura.

Esa resistencia está golpeando directamente las ganancias de las compañías telefónicas. Ahora las pérdidas se cuentan por millones. Pero las compañías no quieren asumir el costo de haber servido al régimen. No quieren reconocer que ellas mismas expulsaron a sus usuarios mediante amenazas y cancelaciones. Pretenden hacer lo que siempre hacen quienes se arrodillan ante el poder: trasladar las consecuencias de sus decisiones a los ciudadanos.

Por eso preparan incrementos en las tarifas. Quieren que cada recarga sea más cara. Que cada plan cueste más. Que cada familia pague en su recibo mensual el dinero que las empresas dejaron de ganar por participar en el fracasado registro de teléfonos.

Y el atraco no termina ahí. También pretenden imponer un sobreimpuesto a celulares, tabletas y computadoras. Buscan encarecer precisamente las herramientas que permiten a los mexicanos comunicarse, trabajar, estudiar, acceder a servicios, consultar sus cuentas bancarias, informarse y denunciar los abusos del poder.

El régimen quiere convertir la tecnología en un privilegio. Quiere que comunicarse sea cada vez más caro, que acceder a la información sea más difícil y que levantar la voz tenga un costo prohibitivo. Un teléfono más caro significa menos mexicanos comunicados. Una computadora con más impuestos significa menos jóvenes estudiando. Una tarifa más alta significa menos familias conectadas.

Quieren un pueblo incomunicado porque un pueblo incomunicado es más fácil de engañar.

Quieren un pueblo desinformado porque un pueblo desinformado es más fácil de controlar.

Quieren un pueblo en silencio porque la libertad de expresión es el último territorio que todavía no han logrado conquistar.

Quieren que paguemos dos veces. Primero, entregando nuestros datos. Después, pagando tarifas e impuestos más altos. Quieren rescatar las ganancias de las compañías telefónicas con el dinero de las familias mexicanas.

Si las compañías están perdiendo millones, que les reclamen a quienes diseñaron este registro autoritario. Que asuman el costo de haber amenazado a sus propios clientes. Que respondan por haberse convertido en el brazo ejecutor de la tecnodictadura. Los mexicanos no tenemos por qué financiar su fracaso.

Porque su registro fracasó. Sus amenazas fracasaron. Su intento de someternos fracasó. Si alguien debe pagar la factura del registro fracasado, que la paguen quienes lo impusieron y quienes se prestaron a ejecutarlo.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.