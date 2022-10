Profesionistas voluntarios y gobiernos unidos por la salud mental

Los esfuerzos voluntarios de una veintena de especialistas de Chihuahua, Juárez y El Paso por atender la salud mental, la discapacidad y capacitar a maestras y maestros de Educación Básica para la detección temprana de trastornos neurológicos desde las aulas, nos hace reflexionar sobre la importancia de acercarnos con más acierto a la raíz de una las vertientes de las violencias que padecemos actualmente y han estado enraizadas a las poblaciones con más altos índices de pobreza y rezago social desde sexenios anteriores.

El grupo de especialistas es liderado por la neuróloga pediatra, Avril Molina García y por parte de Bienestar, Noé Terrazas, coordinador del Programa de Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de Niñas y Niños con Discapacidad, quienes el pasado 7 y 8 de octubre acudieron a Batopilas a brindar atención neurológica y psiquiátrica a la población, principalmente a niñas y niños.

Enclavada en lo más profundo de la Sierra Madre Occidental y a 390 kilómetros de la Ciudad de Chihuahua, Batopilas (cabecera municipal) es un pueblo colonial fundado en 1708 que floreció económicamente por las minas de plata establecidas en esa época. En todo el municipio, que lleve el mismo nombre: Batopilas la gran mayoría de la población es Rarámuri.

- Publicidad - HP1

La minería continuó siendo la principal fuente de ingresos hasta 1925, cuando, según fuentes oficiales, los recursos se agotaron. A pesar de esto, en la década de 1940 se descubrieron nuevos yacimientos que fueron explotados hasta 1975, cuando se suspendieron las actividades.

Con el acompañamiento de la Delegación de Bienestar Chihuahua, al igual que la iniciativa privada y gobiernos municipal y estatal, las y los especialistas prestaron atención psicológica a población pediátrica con trastornos del neurodesarrollo; realizaron encefalogramas de manera gratuita; se brindó atención por especialistas en trastorno de la comunicación: autismo; padecimientos pediátricos y de medicina en general.

También se ofreció atención de salud bucal a población pediátrica y adulta; se promovió el Programa de Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de Niños y Niñas con Discapacidad, y se levantó un censo de posibles beneficiarios para incorporarse a todos los programas de Bienestar: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad, Apoyo para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, etcétera.

Se realizó además una evaluación de competencias académicas de la población infantil por parte de maestras de la comunidad menonita; se promovieron los programas de Atención a la Infancia, Adolescencia, Nutrición del DIF Estatal; se capacitó a docentes de la región en Neuroeducación.

La Mtra. Julieta Sepúlveda Ortega, jefa del Departamento Académico y de Educación Especial del Área de Educación Básica de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) fue la encargada de dirigir la capacitación de casi 40 maestras y maestros.

La capacitación tuvo intervenciones pedagógicas de educación inclusiva con la intención de iniciar educación especial; es decir, detección escolar temprana de trastornos del neurodesarrollo como epilepsia, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje, conducta, alteraciones motrices, autismo, etcétera.

Los especialistas además de brindar atención médica, capacitaron a los maestros en los siguientes temas:

• La neuropediatra, Abril Molina García dictó una conferencia sobre “Anatomía cerebral, trastorno de aprendizaje y trastorno motor”.

• El neurólogo y neurofisiólogo, Manuel Carlos Porras Betancur habló sobre “Epilepsia y trastornos del sueño”.

• La paidopsiquiatra, Marcela Martínez Martínez sobre “TDHA y comorbilidades”.

• El analista de conducta y patólogo del habla, Héctor M. Martínez (del Paso, Tx) sobre “Trastornos del habla, comunicación y autismo”.

• El especialista en Educación Especial y coordinador del Programa de Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de Niñas y Niños con Discapacidad, Noé Terrazas Romero sobre “Valoración psicológica y programas de rehabilitación”.

• La maestra Julieta Sepúlveda Ortega sobre “Técnicas pedagógicas para una educación inclusiva”.

• La maestra en Mercadotecnia Social en Salud y enlace de la Secretaría de Salud en el DIF Estatal, Luisa Alejandra Martínez Baeza expuso sobre los programas preventivos que coordina el DIF Estatal.

• La nutrióloga y supervisora de los Centro de Recuperación Nutricional y Albergue Materno (Cerenam), Rocío Viscarra Ruiz habló de la función de estos centros y la ayuda que brindan a los docentes.

Para la neuróloga pediatra, Avril Molina García el origen de las violencias están en la niñez y la pobreza.

No basta pues, enfocar las estrategias de prevención contra las violencias en víctimas y victimarios, a veces sin intervenir en la raíces y causas. Se trata de un enfoque preventivo y no reactivo. Y es justo ese el alma de la Cuarta Transformación, de no olvidar a los grupos poblacionales históricamente excluidos:

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación dos de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir.

Aunque se haya ampliado el sistema educativo el analfabetismo, sólo ha disminuido en personas sin discapacidad pues mientras sólo el 3.7% de los hombres y 5.1% de las mujeres no saben leer ni escribir, en personas con discapacidad el 20% de los hombres y el 24% de las mujeres presentan esta carencia.

También datos del Inegi de 2022 colocan a Chihuahua en el lugar 12 nacional de personas con limitación en la actividad para hablar o comunicarse con 25 mil 018 personas, asimismo el lugar once a nivel de personas con limitación en la actividad mental con 12 mil 986 personas, el lugar doce en población con limitación en la actividad para poner atención o aprender con 73 mil 786 personas.

El 3.8 por ciento de la población chihuahuense de 0 a 14 años tiene alguna limitación para la actividad.

El Gobierno de México impulsó el 8 de mayo de 2022 a rango constitucional la Pensión para el Bienestar de las y los niños con Discapacidad Permanente con lo que se cumple el derecho internacional de la materia, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial.

Hoy, 3.5 millones de personas en México reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. La inversión federal en Chihuahua en este rubro desde 2019 es 227 millones de pesos de manera universal a las personas de 0 a 29 años y mayores de 65 años de edad, y para las personas de 30 y hasta 64 años para quienes habitan en municipios y localidades indígenas o afroamericanas y en municipios o localidades que viven en extrema pobreza.

El pasado 9 de noviembre de 2021 el presidente López Obrador realizó una propuesta ante los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para conformar un plan mundial de fraternidad y bienestar cuyo objetivo es crear un fondo de mil millones de dólares que sirva, entre otros propósitos, para atender a las personas con discapacidad.

En México se entrega de manera directa a las y los beneficiarios. En varios estados de la República, esta pensión ya es Universal porque sus gobernadores han aceptado participar junto con el gobierno federal para que las personas de 30 a 64 años puedan acceder a éste programa y que nadie con una discapacidad severa se quede fuera; lamentablemente en Chihuahua el gobierno local no ha dado respuesta a la propuesta del Presidente para ampliar este beneficio.

En Chihuahua, Bienestar entrega pensión a 24 mil 591 personas con discapacidad, pero además con el programa de Inclusión y Rehabilitación en tan sólo nueve meses se han pagado 21 mil 817 servicios del CRIT y Ojos de Dios en Ciudad Juárez para un total de 956 niñas y niños que no podían acceder a las terapias de este centro porque no contaban con los recursos suficientes.

Batopilas, que en lengua rarámuri significa “Río encajonado” habrá recibido en este 2022 casi 200 millones de pesos tan sólo en los programas sociales de Bienestar dirigidos de manera directa a los que menos tienen, que además de las pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad, incluye becas universales para estudiantes de preparatoria, recursos para mejoras de escuelas administrados por comités escolares, créditos a la palabra, Tandas de Bienestar y el programa insigna del Gobierno de México “Sembrando Vida”, único en el mundo.

Se trata de un enfoque preventivo y no reactivo.

Juan Carlos Loera de la Rosa Empresario y político defensor de la cuarta transformación. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.