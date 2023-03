Publicidad - LB3 -

Quienes escuchan el muy “imparcial” y “objetivo” programa, del ubérrimo comentarista de noticias, Joaquín López Dóriga, se habrán deleitado enormemente al escuchar su reporte respecto a la marcha opositora del pasado domingo 26 de febrero: “Cientos de miles abarrotaron el zócalo capitalino en lo que algunos ya empiezan a llamar la primavera mexicana” (sic).

¡Caramba! pensó quien esto escribe, ¡la primavera mexicana! Que tremenda necesidad de exagerar un movimiento que, si bien es evidente que logró lo que la oposición por separado no puede, no pasa de ser una concentración organizada por una pequeña minoría de [email protected] que se oponen al presidente de Mexico. Bien por los que ejercen su derecho a disentir, mal por los que exageran y desvirtúan la realidad.

El uso del adjetivo “primavera” en términos políticos, tiene su origen en el año de 1968, concretamente con la rebelión ocurrida en Checoslovaquia, y más específicamente, en Praga. En aquel año, Alexander Dubcek accedió al liderazgo del Partido Comunista de Checoslovaquia, es decir, se convirtió en jefe de Gobierno, y desde ahí trató de impulsar una serie de medidas democratizadoras que aflojaran la presión que el sistema comunista ejercía sobre sus habitantes.

Un Socialismo con Rostro Humano, se le llamó al experimento. La hoy extinta Unión Soviética, no podía tolerar experimentos democratizadores en su área de influencia, por lo que envío columnas de tanques y tropas a socavar el experimento, esperando acabar de manera rápida con cualquier intento de rebeldía.

Sin embargo, los lideres soviéticos no contaban con que la enorme mayoría de [email protected] [email protected] checoslovacos apoyaban a su líder duvcek, por lo que la rebelión y protestas civiles, mayormente pacificas, continuaron por varios meses. A esa etapa se le conoce como la Primavera de Praga, y se le asocia a una rebelión de un segmento ampliamente mayoritario de la sociedad, que busca acabar con una estructura de poder abusiva vigente.

Por lo anterior, cuando, en el 2010, [email protected] árabes iniciaron movimientos de protesta en contra de las dictaduras en la mayoría de los países árabes, a ese movimiento se le denominó con justicia, la Primavera Árabe. Aquí la referencia cabe, porque se trató de sociedades gobernadas por dictaduras despóticas en mayor o menor grado, a las que se buscaba sustituir con gobiernos democráticos.

López Dóriga sabe muy bien varias cosas; primero, en Mexico no hay una dictadura repudiada, todo lo contrario, hay un gobierno muy popular en amplios segmentos de la sociedad. Segundo, la oposición, con todo y la plaza llena, tiene muy pocas posibilidades de regresar al poder por la via electoral y tercero, si hubo una rebelión social mayoritaria, esa se dio en el 2018 con la elección de López Obrador.

De cualquier manera, como su servidor no es seguidor ni asiduo al noticiario de este señor, intenté constatar quienes eran los que, según este López, ya están llamando a este “despertar” social como la “primavera mexicana”; si López Dóriga, que es muy objetivo y recto a la hora de informar lo dice, entonces, seguramente es cierto. Por lo tanto, hice lo que procede en estos días para validar una información: lo googleé.

Lo que encontré, fue una simple y sola mención al término citada por el propio López Dóriga en una página para mi desconocida llamada SoundCloud.com. Me imagino que es una página de música y podacast pero la verdad me dio miedo accesarla. Con eso de que los hackeos están a la orden del día, no vaya a ser el chamuco.

Aparte de esa mención, había otras, pero relacionadas a otros temas: una aun título de un libro en Amazon llamado La primavera digital mexicana, y varias más, alrededor de tres o cuatro, que hacen referencia a aquel movimiento estudiantil del 2012 mejor conocido como #YoSoy132. Y pare de contar.

Miente López Dóriga, no hay [email protected] [email protected] que estén viendo a las protestas organizadas por Claudio X Gonzalez y sus empleados, como una “primavera mexicana, él es el único. Como también mienten los oradores de dicha concentración cuando dicen que la reforma conocida como plan B le va a dar al gobierno el control de la elecciones, mienten cuando dicen que se le quitaran facultades al INE.

Mienten cuando dicen que el gobierno va a controlar el padrón electoral y cuando dicen que van a perder su voto; mienten cuando dicen que se eliminara la credencial de elector, pero sobre todo mienten cuando dicen que vivimos en una dictadura. Interesante dictadura que respeta el derecho a disentir, y que utiliza las reglas de la democracia para reformar a la propia democracia.

Creo que el presidente comete un grave error a hacer señalamientos de manera constante a los “comunicadores” del tipo López Dóriga o Loret De Mola, porque, mas allá de que el presidente pudiera tener la razón, lo único que hace, es inflarles el ego, y darles un motivo para hacerse las víctimas ante su auditorio.

La oposición existe, y va a seguir existiendo, afortunadamente, pues vivimos en un país de libertades políticas, aunque ellos mismos les guste negar lo evidente. Y por paradójico que suene, los Robertos Madrazo, los Alitos Moreno, o las Beatrices Pagues, quienes medraron y se enriquecieron con el viejo y autoritario régimen, son algunas de las cabezas que con todo descaro le van a decir al López este, si, ya viene la primavera. No se dieron cuenta que la primavera llegó desde el 2018.

Es cuánto.

