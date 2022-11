Pretenden ser dioses

¿Quiénes abrigan tan vanas ilusiones? A mi parecer, todos aquellos que detentan poder, algunos de ellos: gobernantes, legisladores, poder judicial, políticos encumbrados, magnates millonarios, jerarcas religiosos, grandes capos del CO, líderes sindicales… entre otros. A más poder, más creencia de invencibilidad, creen tener las 3 cualidades de Dios, omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia y actúan en consecuencia. Es decir, se sienten estar muy por encima de la ley, que son personas especiales y por ello han conseguido destacar por el resto de la humanidad. Curiosamente, su punto de comparación es exclusivamente la riqueza (dinero posesiones), nunca otro tipo de valores como: inteligencia, bondad, conocimientos, espiritualidad, fraternidad, caridad, justicia incluso la salud física y mental.

Así tenemos que esos autodenominados «dioses» son todo: soberbia, injusticia, arbitrariedad, violencia, sojuzgamiento, explotación y abuso en contra de los desprotegidos sociales. No acaban de entender que una ciudad, estado o nación es más próspera si hay unidad, trabajo, honestidad, educación y salud de la población en general, que entre más concentración de capital hay menos comercio, ventas, turismo y la Economía se atrofia, eso a nadie conviene, ni a los mismos tiburones dueños de todo lo habido y por haber.

Para que sea más comprensible, en los países con más alto ingreso de la población (Suiza, Australia, Suecia), hay menos millonarios que en países en el eterno sub desarrollo como México por ejemplo. Omití a EUA quien tiene el ingreso más alto y también tiene a muchos multi millonarios. En nuestro país, existen los inmensamente ricos a la vez que los cruelmente pobres, nuestra glotona clase dominante, no entiende que se requiere hacer el pastel más grande para que alcance para todos y no zamparse el 1% de la población, el 90% de la riqueza.

El tema es sumamente extenso, este escrito es sólo un mínimo esbozo del mismo. Es seguro que no me alcanzará la vida para ver un México que aproveche ser un dechado de recursos naturales, con una posición geográfica privilegiada, con una población joven y pujante, con una historia grandiosa, con… tantas cosas.

«…y entonces, seréis como dioses»

– Génesis 3:5

«Cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos»

– Karl Barth

