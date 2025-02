Por la Memoria de Ciudad Juárez: Narcoterrorismo al Código Penal

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez ha sido testigo y víctima de la violencia despiadada, del terror impuesto por criminales desalmados que han hecho de esta tierra su campo de batalla. Recordemos los nombres de las heridas más profundas que nos han dejado estos asesinos. La masacre de Villas de Salvárcar, donde 15 jóvenes fueron asesinados en una fiesta, una de las tantas tragedias que marcaron el punto más álgido de la guerra del narco. El coche bomba en el centro de la ciudad. El ataque indiscriminado en el Bar Colorado, con más de 10 personas ejecutadas. El terror sembrado en el centro de rehabilitación Fe y Vida, donde sicarios asesinaron a sangre fría a 19 internos. La masacre en Horizontes del Sur, en la que seis miembros de una familia fueron ejecutados sin piedad, el jueves negro que paralizó la ciudad por órdenes del interior de una prisión.

¿Qué nombre le podemos dar a estos actos? Son, sin duda, terrorismo puro. Son actos de narcoterrorismo. No son simples crímenes, no podemos seguir con la venda en los ojos, son estrategias de terror utilizadas para infundir miedo y someter a la sociedad, para doblegar a cualquier autoridad, para generar psicosis y demostrar que el monopolio de la fuerza lo tienen hoy los criminales. Sin embargo, hasta el día de hoy, nuestro Código Penal sigue sin reconocer el verdadero rostro de esta violencia.

No podemos seguir llamando a estos asesinatos como simples delitos, no puede juzgarse a estos actos como “daños” cuando en realidad son atentados contra familias inocentes. La omisión del estado ha sido cómplice de este sufrimiento. Se ha permitido que estos grupos criminales operen con impunidad, sembrando muerte y desesperanza.

Ciudad Juárez ya ha sangrado demasiado. No podemos permitir que su historia se siga escribiendo con balas y sangre inocente. La violencia nos ha arrebatado generaciones enteras de jóvenes, nos arrebató la paz. Por esta razón, desde el Congreso del Estado de Chihuahua, como el primer servidor de los juarenses, he levantado la voz para que el narcoterrorismo sea reconocido como el crimen que es. Impulso esta iniciativa para tipificar este delito en nuestro Código Penal y establecer penas acordes con el sufrimiento que estos monstruos han causado a Ciudad Juárez y a todo nuestro estado.

No basta con perseguir a los sicarios de siempre, es necesario golpear con toda la fuerza de la ley a los grupos criminales que han hecho del terror su modo de operar. Necesitamos castigos ejemplares, sanciones severas que les hagan entender que Chihuahua no será tierra de impunidad. La justicia no puede seguir postergándose.

Con la tipificación del narcoterrorismo, enviaremos un mensaje claro: no habrá impunidad para quienes asesinan con la intención de someter a una ciudad entera. La cobardía de estos grupos no debe doblegar la voluntad de un pueblo que exige vivir sin miedo.

El tiempo de la tolerancia ha terminado. Es momento de que el Estado se haga presente con la dureza que exige la justicia. Lo debemos a cada una de las víctimas, a cada familia rota, a cada madre que ha llorado a su hijo. No nos quedaremos callados. No dejaremos que el terror siga gobernando en Ciudad Juárez. La historia nos juzgará si permitimos que el miedo dicte nuestro futuro. Por la memoria de nuestros muertos y por el futuro de nuestros hijos, por ver a una Heroica Ciudad Juárez en paz, digna de su grandeza y de su gente, es momento de erradicar el narcoterrorismo.

Francisco Sánchez Villegas Geoestratega, abogado humanista, defensor de la ilustración y político disruptivo. Desde el cargo de Secretario del Ayuntamiento del Gobierno Independiente de Parral, ha impulsado una trascendental agenda de empoderamiento ciudadano. Fundador y Curador de Casa Ícaro, Think Tank concentrado en el futuro y la libertad. Pensador neorenacentista propulsor de polímatas. Buscador de mentes virtuosas. Antifrágil.