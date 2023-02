Negativa Categórica

Publicidad - LB3 -

Como [email protected] sabemos, en estos momentos se esta llevando a cabo, en una corte de Nueva York, el juicio por narcotráfico en contra de Genaro García Luna, quien fuera el hombre fuerte en materia de seguridad durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderon.

Aún restan varios días de Juicio, y aunque los fiscales del gobierno de Estados Unidos alardearon antes del inicio que tenían millones de paginas con evidencia. La verdad es que, hasta el momento de escribir estas líneas, no se ha presentado evidencia documental contundente, pero bastantes testimonios incriminadores. Los llamados testigos cooperantes, han hecho una relatoría de lo que en México es secreto a voces: Genaro García Luna, utilizó su poder de super policía para proteger al cartel de Sinaloa, y hacerse millonario en el proceso.

Como es de esperarse, la defensa se ha enfocado en tratar de desestimar la validez de los testigos aduciendo que hablan a condición de obtener algún beneficio legal de parte del sistema legal de los Estados Unidos. Quizás el único testigo que no cae en esa categoría lo sea el agente en activo de la DEA, Miguel Madrigal, quien testificó que dicha agencia estaba enterada desde el 2010, de los sobornos que los Beltrán Leyva hacia llegar a la gente de García Luna.

En fin, dentro de poco terminar el juicio y sabremos si García Luna es declarado culpable o si es absuelto. Sin embargo, de todo este espectáculo mediático hay dos aspectos que se pueden ver con toda claridad, y de las cuales poco o nada se ha mencionado, Primero, la hipocresía de los EEUU en su supuesta “guerra” contra el narcotráfico.

Lanzada por Nixon en los años setenta con la creación de la DEA, como agencia encargada del combate al suministro, distribución y consumo de narcóticos, pero que poca efectividad ha alcanzado en su misión. Y detrás de su terrible fracaso esta… su propio gobierno.

Así es. Ya hoy se conoce con toda certeza, que la CIA, en los años ochenta, introdujo o protegió la introducción de toneladas y toneladas de cocaína a barrios pobres de los Estados Unidos con la condición de que una gran parte del dinero obtenido de esas acciones ilegales se utilizara para armar a los grupos de contrainsurgencia que actuaban en Sudamérica en el contexto de la guerra fría.

En pocas palabras, la CIA con la anuencia del presidente de turno, el eximio y muy cristiano Ronald Reagan, prohijó y fomentó el desarrollo de la narco-dependencia hasta crear un problema de salud pública, a la vez que sembraba las semillas de lo que hoy son los carteles de la droga que tanto daño hacen a nuestro país, y que los Estados Unidos dicen combatir.

El segundo aspecto, y que es aún menos mencionado, es el terrible y estrepitoso fracaso del panismo como forma de gobierno. Porque, aunque efectivamente ya se mencionó a Felipe Calderón como cómplice, ya sea por acción o por omisión en el caso García Luna, no podemos dejar de soslayo que no fue Calderón quien llevo a García Luna a las posiciones de poder que alcanzó, no, el llego ahí de la mano de Vicente Fox.

Y considero importante resaltar este hecho porque la llegada del PAN al poder fue algo mas que un simple cambio de gobierno; no, la llegada del PAN a la presidencia de la Republica representó el sueño cumplido de miles y miles de [email protected] que por años habían luchado por ello. Y que en ese acto veían la posibilidad de un mejor México, uno donde [email protected] cupiéramos, donde nadie quedara [email protected] Fue un triunfo de la sociedad civil que trascendió al propio PAN.

Fundado en 1939 por Don Manuel Gómez Morin como opción democratizadora al autoritarismo del régimen emanado de la Revolución Mexicana en general, y en particular en contra del rumbo “socialista” que el General Lázaro Cárdenas estaba impulsando. Partido de derecha autodefinido ideológicamente como de humanismo cristiano, muy afín a las ideas de la Democracia Cristiana, conservador y clerical.

Gómez Morin sabía que se enfrentaba a un estado autoritario y antidemocrático en su esencia, por ello instruyó a sus seguidores a prepararse para una larga lucha: “No olvidemos que nuestro deber es permanente, no lucha de un día, sino brega de eternidad” declaró en alguna ocasión.

Desde su fundación, el partido desarrolló una política basada tanto en el pacifismo como en el gradualismo. señalando de manera muy critica la corrupción y los excesos de los políticos priistas, hasta que, a mediados de los setenta, el partido hizo crisis y empezó la gestación de lo que en la siguiente década se denominaría el “neopanismo”.

Estos neopanistas, exitosos empresarios en su mayoría, vendrían a dejar de lado el gradualismo característico por tantos años del Acción Nacional de Gómez Morin, para imprimirle un nuevo estilo basado en el pragmatismo político. Ya no mas “místicos del voto” que aceptaban pasivamente la persecución y el fraude perpetrado desde el Estado. Había que “…echar al PRI de los pinos” a como diera lugar.

Y en el año 2000 lo lograron: [email protected] [email protected] creyeron en Vicente Fox como la persona capaz de encabezar ese cambio que acabaría con la corrupción endémica del sistema, donde el PRI buscaba eternizarse. De ese calibre fue el logro del PAN con Fox como punta de lanza.

En aquel año 2000, el PAN todavía tenía autoridad moral, aunque ya mermada, por cierto, después de su connivencia con el salinato, pero aún no se le veía como un partido de pillos y picaros, como si ocurría con el PRI.

El pragmatismo de Fox, y de los nuevos liderazgos panistas lograron completar el descredito: el enriquecimiento inexplicable, los contratos y los negocios al amparo de las reformas neoliberales pudieron más, que el sueño de millones de [email protected] en general, y de Gómez Morin en particular.

Es a la luz de esta terrible y lamentable historia, que no causa sorpresa conocer del narcoestado edificado por García Luna con la tolerancia y/o complicidad de Fox y Calderón. Ese es el meollo de lo que se juzga en Nueva York. Por lo demás, la única negativa categórica que podemos creer de Calderón, es la de que buscaba un México mejor.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001.