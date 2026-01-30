Impone Trump sanciones por envío de petróleo a Cuba

Publicidad - LB2 -

El decreto de EE.UU. presiona al gobierno de Sheinbaum en plena antesala de la revisión del tratado comercial bilateral.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza la imposición de aranceles extraordinarios a los países que envíen petróleo y derivados a Cuba, una medida que coloca a México en el centro de la tensión regional debido a su papel como proveedor energético de la isla y como principal socio comercial de Washington.

La decisión ocurre a días de que México y Estados Unidos inicien la revisión del tratado comercial vigente, lo que añade presión al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un contexto donde la política exterior, el comercio y la soberanía energética convergen de forma delicada.

Horas antes de hacerse público el decreto, Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con Trump, en la que abordaron temas de comercio y seguridad fronteriza. Posteriormente, ya con el decreto conocido, la mandataria mexicana optó por una postura de cautela y diplomacia ante el posible impacto económico para el país.

“Tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles”, señaló la presidenta al referirse a la nueva medida estadounidense.

La relación entre México y Cuba tiene raíces históricas profundas, tanto políticas como diplomáticas. Desde 1993, México ha realizado envíos de crudo y combustibles refinados a la isla, una práctica que se consolidó durante el llamado “período especial” cubano tras la caída de la Unión Soviética, y que ha sido interpretada por distintos gobiernos mexicanos como un acto de solidaridad y soberanía frente a Estados Unidos.

En la actualidad, el tema adquiere mayor complejidad por la falta de claridad sobre los volúmenes y la naturaleza de los envíos. El gobierno mexicano ha reconocido dos modalidades: envíos con carácter humanitario y exportaciones comerciales realizadas por Petróleos Mexicanos, las cuales, según el propio Ejecutivo, se deciden con autonomía empresarial.

De acuerdo con reportes financieros de la petrolera estatal, México exportó en 2025 alrededor de 17 mil 200 barriles diarios de crudo a Cuba, lo que representó menos del 4 por ciento de sus exportaciones totales y una cifra considerablemente menor a los volúmenes que históricamente enviaba Venezuela. Aun así, el nuevo decreto estadounidense coloca estos envíos bajo el foco de posibles represalias comerciales.

Aunque existen indicios de que los envíos de combustible mexicano a Cuba habrían concluido a finales de 2025, el decreto de Trump redefine el escenario y reduce el margen de maniobra del gobierno mexicano, que enfrenta la disyuntiva entre sostener una política exterior tradicional o priorizar la estabilidad comercial y la negociación con su principal socio económico.

En este contexto, la estrategia del gobierno de Sheinbaum apunta a mantener una postura pragmática, evitar la confrontación directa y concentrarse en las negociaciones comerciales inmediatas, en un entorno donde las decisiones energéticas y diplomáticas tienen consecuencias económicas de alto impacto.

