Mutar sin perder el alma: Propósito participativo

“People Have the Power” – Patti Smith (1988)

I believe everything we dream / can come to pass through ourunion / we can turn the world around / we can turn the earth’srevolution.”

Pocas veces una frase ha descrito con tanta precisión lo que hoy ocurre en Ciudad Juárez. Porque lo que soñamos —calles seguras, parques vivos, barrios dignos— puede hacerse realidad si actuamos unidos. Porque sí: Juárez tiene el poder. El poder de decidir, de transformar su presupuesto en mandato, y su hartazgo en músculo cívico.

Y cuando el pueblo deja de pedir permiso y empieza a dar instrucciones, ya no se trata de participación… se trata de revolución.

Hay cambios que vienen desde el escritorio del poder y hay otros que nacen del asfalto caliente, cuando el verdadero cambio no llegó cuando se esperaba o con el cambio de presidente sino por la gente misma que es el verdadero músculo de este país.

Entremos en materia; aquí en Ciudad Juárez, entre los pasados 17 y el 18 de mayo, se tuvieron elecciones del experimento que se ha estado gestando que, si lo dejamos pasar como si nada, podría marcar un antes y un después en la forma en que entendemos el poder: el ahora famoso Presupuesto Participativo.

Si bien acabo de decir famoso, que lo es porque creo que todos en esta ciudad lo hemos escuchado, pocos saben de qué se trata y es un tema muy interesante porque por primera vez, más de 345 millones de pesos de dinero público no serán “asignados” por diputados, alcaldes, ni por el “gestor” que presume sus fotos con funcionarios, no, esta vez, la decisión está en manos del pueblo; MADRES! y padres de familia, niños mayores de seis años, estudiantes, trabajadores yjubilados de todos los niveles, sectores, situaciones y clases por que aunque por ahí haya quien critique que hasta en el campestre se esté votando por proyectos, tenemos que entender que todos somos ciudadanos, todos; que sería interesante ver como los que mas tienen pagan impuestos para que esto sea posible, pero ese, ese es otro tema…

La mecánica es sencilla, casi poética: 864 proyectos ciudadanos que fueron seleccionados entre 1,126 recibidos, que si comparamos números no está nada mal, están siendo votados en casillas distribuidas por toda la ciudad. Las propuestas incluyen alumbrado, pavimentación, espacios públicos, centros culturales, escuelas, señalización y seguridad comunitaria, todo el paquete por el que se volvería loco de alegría cualquier alcalde que ha tenido esta ciudad en su historia, dándonos la oportunidad no solo de enterarnos a detalle, sino de involucrarnos.

Ahora bien, desde mi punto de vista, lo que está en juego es la mutación del podery con esto le digo que no hablo desde la ignorancia ya que su servilleta en el año 2013, en la Ciudad de México, conocí bien lo que la gestión presupuestal era hasta ese momento, ahí entendí lo que muy pocos quieren decir en voz alta: el presupuesto público para los municipios no se planificaba… se traficaba, se cazaba con contactos, no se discutía con ciudadanos y en realidad, lo que cayera era bueno, porque era la manera en la que el gobernante en turno podía brillar ya que el presupuesto asignado al municipio alcanzaba y no sé si siga así o peor; solo para cubrir los gastos que el municipio tenía para la dotación de servicios básicos. Vera usted, los Estados más lejanos, como Chihuahua, estaban condenados no por falta de argumentos, sino por su distancia del centro, ya que por lógica, entre mas lejos menos posibilidad de tener familiares, amigos o “contactos” en las dependencias que podían otorgar un pedacito de su presupuesto para hacer una calle o alguna obra social o un parque, así que a la hora de la hora mágicamente se traspapelaban las solicitudes y se quedaban solo en una estadística más, ahora si con esto podemos entender por qué están tan bonitas casi todas las ciudades, que no aportan como nosotros al centro, que nuestra ciudad; bueno pues ahora tenemos el poder de cambiar eso, al menos, esta esta intención que se tiene que aprovechar al máximo.

Ese modelo, clientelar, centralista y profundamente antidemocrático, empezó el fin de semana a crujir y no por una concesión del gobierno, sino porque una nueva lógica se abre paso: una en la que el presupuesto deja de ser botín y se convierte en mandato ciudadano.

Hay que entender que no votar es un acto político, no hacerlo es rendirse, es dejar que los de siempre sigan decidiendo desde el mismo escritorio de siempre, el Presupuesto Participativo no es un regalo del Estado, es una victoria ciudadana, fruto de años de exigencia y desconfianza bien fundada y que no ha sido fácil ya que este modelo de gobierno se ha construido a base de muchísima polémica y que, como estamos viendo, va encaminada al punto donde realmente el pueblo decida sobre sus necesidades y esperemos que sea real, que no se corrompa ya que con esto vamos en esquema de gobierno y sociedad de ganar / ganar.

Ahora vamos a futurear jeje; esto va a un futuro donde posiblemente el esquema de gobierno, al menos en los municipios empieza a mutar hacia la figura del gerente público, centrado en representación auténtica del vecino de esta ciudad y sus necesidades, así como en dar resultados de su administración, entonces si esto ocurriere, que por cierto depende de nosotros, el ciudadano debe mutar hacia el rol de mandante activo, informado y vigilante, donde el resultado de la democracia sea el pueblo siendo músculo.

Esta es la diferencia entre un ciudadano que pide permiso y uno que da instrucciones; fíjese, hace 30 años, Porto Alegre, Brasil, tomó esta ruta, con participación directa, transformó barrios, acabó con intermediarios y recuperó la dignidad urbana, dele una checada en internet para que vea. Hoy, Ciudad Juárez tiene la oportunidad de hacer historia al norte del país.

Pero para eso, hay que tener claro que mutar sin perder el alma significa evolucionar sin traicionar las causas que nos trajeron hasta aquí, significa cambiar la forma sin rendir el fondo.

Sí, se vota por proyectos, pero en el fondo, se vota por una nueva relación con el poder, una donde el ciudadano no pide audiencia; el ciudadano gobierna ¿Qué mágico?

P.D.

Mientras Juárez vota y ensaya una democracia donde el ciudadano toma el timón, México sufre una herida en altamar.

El 17 de mayo, el Buque Escuela Cuauhtémoc, símbolo de honor naval y embajador de buena voluntad, colisionó con el Puente de Brooklyn en nuestro vecino país. Caray, como está la cosa diplomática, la situación con la inseguridad en el país que nos tiene en la mira del presidente Trump y la dignidad de todo un país destruida con una embarcación que roba miradas a cualquier parte del mundo vaya. Ahora lo peor es que el resultado no fue solo la fractura de mástiles ni la interrupción de un crucero: fue la muerte de dos jóvenes cadetes, América. ¡Veinte años, veinte, por Dios! Que, si bien murieron en servicio, fue bajo una cadena de errores que aún se debaten entre negligencia, improvisación y decadencia institucional, sin contar lo que los amantes de las conspiraciones empiezan a especular como parte de una estrategia sobre mandar un mensaje simbólico a nuestro país.

la imagen de nuestras Fuerzas Armadas no se derrumba por un accidente, se resquebraja por la falta de responsabilidad, de profesionalismo y de autocrítica, cuando en lo personal tengo en alto a nuestra milicia, con profundo respeto y admiración, desde el hecho de que tengo familiares militares de rango que son personas de honor y sobre todo a mi primo Alfonso quien me mostro a muy temprana edad lo que la naval era por dentro, con una estructura que va mas allá de muestras desfilezcas o acrobáticas, son verdaderas instituciones que tenemos que cuidar y respetar, que quizá acá, insisto, tan lejos del centro no lo veamos pero que están a la altura de nuestro país.

Descansen en paz Yamilet Sánchez y Adal Jair Marcos que sus vidas signifiquen cambios y que nunca se vuelva a repetir esto; y a los que aún están hospitalizados, ¡Fuerza, échenle ganas!, México los necesita y quien haga mofa minimizándolos se hace mofa y se minimiza a si mismo.

Alfonso Becerra Allen Abogado corporativo y observador político, experto en estrategias legales y asesoría a liderazgos con visión de futuro. Defensor de la razón y la estrategia, impulsa la exigencia ciudadana como clave para el desarrollo y la transformación social.