Movilidad Urbana: Clave para el desarrollo

Uno de las características de las ciudades con alta calidad de vida es la de contar con un sistema de movilidad urbana eficiente; donde se prioriza al peatón, seofrecen alternativas al uso excesivo del automóvil y donde la población habitualmente utiliza un transporte público colectivo moderno y accesible.

La ciudad inteligente a la que aspiramos muchos mexicanos implica que sus habitantes se trasladen a sus trabajos de manera segura y rápida, que puedan salir de paseo familiar o asistir a negocios diurnos y nocturnos sin que el medio de transporte sea un impedimento.

Estas ciudades propician la distribución de insumos y productos a través de la integración de vialidades pensadas para detonar y estimular el desarrollo económico propio, así como el fortalecimiento de sus cadenas productivas.

Por otra parte, la realidad medioambiental implica para muchas metrópolis municipales mexicanas un imperativo cambio de paradigma en este tema. Se hace necesario pasar de individuos moviéndose en automóvil a personas que se sirven de sistemas de transporte colectivo.

La pésima calidad del aire, el desperdicio de tiempo personal, inseguridad, gasto y servicio deficiente son variables comunes directamente relacionadas al transporte público que diariamente tienen que usar los ciudadanos. Aunque a veces el servicio sencillamente no existe o se brinda de manera muy parcial.

Es así que miles de personas deben utilizar día a día los sistemas de transporte privado a través de plataforma digital, golpeando de forma considerable su economía familiar debido a fallas u omisiones en la cobertura de un servicio que el Estado en sus tres niveles de gobierno debe regular y garantizar a su población.

La Movilidad Urbana Sostenible conlleva beneficios sociales, económicos y ambientales que en ese sentido detonan el desarrollo de las comunidades locales. La gente debe poder transportarse de manera segura, accesible, asequible y en la mayor medida posible sin contaminar el entorno.

Lo anterior es un derecho constitucional de cada mexicano: “…Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”; (artículo 4 CPEUM).

No es aceptable la falta de servicio de transporte público en muchas o pocas zonas de las ciudades, todas las zonas habitadas deben estar integradas a un sistema de movilidad urbana que conecte a toda la mancha urbana y zonas periféricas.

Asimismo, el servicio de transporte público debe adecuarse a las necesidades de las personas y no al revés, esto incluye que los camiones y transporte colectivo realicen rutas en horarios extendidos y de ninguna manera restringir los horarios y cobertura de los recorridos al arbitrio de concesionarios o empresas que operan el servicio.

Es completamente posible inyectar dinamismo económico y social a las comunidades urbanas conectando las ciudades en un sistema de transporte público colectivo como BRT o trenes ligeros siempre y cuando estén bien integrados en rutas alimentadoras con cobertura en todo el territorio municipal,garantizando recorridos constantes y en horarios extendidos.

El fondeo de proyectos de Movilidad Urbana Sostenible es viable cuando la autoridad actúa con decisión, capacidad de concertación con el sector privado ydeja trabajar con libertad a los operadores técnicos.

Existe una Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano que marca la pauta para que las metrópolis municipales se vertebren en medios de movilidad urbana más incluyentes, eficientes y limpios. Como en otros temas, su éxito pasa por “menos política y más administración”.

“Jerusalén, edificada como ciudad, bien unida y compacta.”

(Salmos 122:3)