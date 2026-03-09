Morenos en Cónclave

Publicidad - LB2 -

El Consejo Nacional de Morena se reúne periódicamente para definir reglas claras, asegurar la unidad del movimiento y fortalecer sus estructuras, como la creación de Comités Ejecutivos Municipales y la afiliación de militantes.

Estas sesiones, a menudo celebradas en domingo, buscan consolidar los objetivos del partido y la transformación nacional, sin embargo ahora fue en sábado.

En la VII Sesión Ordinaria, realizada el 7 de marzo en Ciudad de México, participaron 287 consejeros nacionales y se avalaron acuerdos clave para la organización territorial y la selección futura de coordinaciones estatales, distritales y municipales.

El Consejo Nacional de Morena no publicó resultados de consejeros electos, sino que aprobó la ruta organizativa para el proceso interno 2026-2027.

Lo que se decidió en la VII Sesión Ordinaria de Morena

– Fecha: 7 de marzo de 2026

– Lugar: Ciudad de México

– Participantes: 287 consejeros nacionales

– Presidencia: Alfonso Durazo (Consejo Nacional) y Luisa María Alcalde Luján (presidenta nacional de Morena)

Acuerdos principales

– Estrategia de organización territorial: se definieron criterios para Consejos Municipales y Comités Seccionales de Defensa de la Transformación.

Calendario electoral interno: el 22 de junio de 2026 iniciará el registro de precandidatos de Morena para las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027.

Unidad interna: se subrayó la importancia de mantener cohesión dentro del movimiento.

Los consejeros actuales (287) participaron en la aprobación de la ruta, pero no hubo renovación ni elección de nuevos cargos.

Contexto para Juárez y Chihuahua

– Morena está preparando su estructura territorial para los procesos de 2027.

En Chihuahua, como en otros estados, se instalarán coordinaciones estatales y municipales bajo los criterios aprobados.

Esto significa que en los próximos meses se abrirán espacios de registro y definición de liderazgos locales, lo cual impactará directamente en la política de Juárez y Chiwas.

Colofón.

El borrego ese, de que la asamblea nacional De Morena designó como coordinador de los estados de Sonora Chihuahua Coahuila y Tamaulipas a César Augusto López, es fake.

Lo que sorprende es que cayeron muchos en el chismecillo.

