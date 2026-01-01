México 2025: una economía que resiste, pero no despega.

Publicidad - LB2 -

Mientras muchos cierran el año haciendo cuentas personales ( lo que ganaron, lo que perdieron, lo que sobrevivieron) México también llega al final de 2025 con una realidad incómoda: la economía no se cayó, pero tampoco avanzó como debería.

Y esa diferencia lo es todo, porque resistir no es prosperar y aguantar no es lo mismo que construir futuro.

- Publicidad - HP1

Este año dejó una fotografía ambigua: por un lado, un país que sigue produciendo, exportando y atrayendo capital; por el otro, una economía que camina lento, cansada, atrapada entre oportunidades que no terminan de convertirse en crecimiento.

Lo que sí funcionó: México volvió a demostrar que su mayor fortaleza es su aparato productivo.

La industria exportadora (maquiladoras, automotrices, electrónicos, autopartes, maquinaria) siguió siendo el verdadero motor del país. La integración con Estados Unidos mantuvo vivas miles de plantas, millones de empleos y cadenas de valor que ningún discurso político puede sustituir.

También fue un buen año para la inversión extranjera. Las empresas que ya están en México no solo se quedaron: reinvirtieron. Ampliaron líneas, modernizaron procesos, reforzaron operaciones. El capital global sigue viendo a México como un lugar útil para producir.

La inflación, además, dejó de ser la pesadilla de años anteriores. Banxico pudo bajar tasas y dar algo de oxígeno a empresas y consumidores. Y el desempleo se mantuvo bajo, lo que evitó una crisis social.

Todo eso importa, y todo eso hay que reconocerlo.

Pero también hay que decir la otra mitad de la historia….lo que no funcionó, a pesar de todo lo anterior, la economía no creció.

México pasó 2025 prácticamente estancado. Hubo trimestres incluso con retrocesos. Eso significa algo muy simple y muy grave: el país no está generando suficiente riqueza nueva,

exportar mucho no basta si la inversión nueva es débil.

Y ahí está uno de los grandes problemas de 2025: llegó dinero, sí, pero sobre todo para mantener lo que ya existe, no para crear algo verdaderamente nuevo. Pocas plantas nuevas, pocas cadenas de valor frescas, poca transformación estructural.

La industria comenzó a mostrar señales de enfriamiento. Menos pedidos, más cautela, más empresas pisando el freno. Cuando la fábrica se desacelera, el país entero lo siente.

Y como telón de fondo sigue Pemex: una empresa pública cargada de deuda, con pérdidas recurrentes y una productividad que no despega. Cada peso que se va a rescatarla es un peso que no va a infraestructura, seguridad, educación o innovación.

A eso se suman finanzas públicas presionadas. El Estado gasta más de lo que ingresa y eso reduce su margen para el futuro, no es un problema ideológico, es aritmética.

Y, por si fuera poco, seguimos siendo un país peligrosamente dependiente de Estados Unidos. Más del 80% de lo que vendemos al mundo va a un solo mercado. Cuando a EE.UU. le va bien, respiramos, cuando se enfría, temblamos. Eso no es estrategia, es vulnerabilidad.

Lo mejor de 2025 es que México sigue de pie. Lo peor de 2025 es que no avanza lo suficiente.

Tenemos fábricas, talento, posición geográfica y conexión con el mercado más grande del mundo. Pero nos falta algo decisivo: política económica que convierta esas ventajas en crecimiento sostenido, inversión nueva y mejores salarios.

No se gobierna una economía solo con estabilidad, se gobierna con visión.

Y si 2025 dejó una lección, es esta:

México no necesita aguantar otro año,

necesita despegar.

Porque un país que solo resiste termina por acostumbrarse a vivir a medias, y eso como ya aprendimos, es una forma lenta de perder el futuro.

Thor Salayandia